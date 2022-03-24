【業績｜酒店】香格里拉去年虧損收窄至2.9億美元　檢疫酒店業務助香港酒店物業收入增66%

▲ 香格里拉去年虧損收窄至2.9億美元 檢疫酒店業務助香港酒店物業收入增66%

香格里拉（亞洲） （00069） 去年虧損由4.6億美元收窄至2.9億美元，其中營運項目的應佔虧損為1.9億美元，不派末期息。期內，綜合收入按年升20.1%至12.4億美元。

酒店物業收入升22.3%至10.5億美元，其中客房收入、餐飲銷售及提供配套服務各佔約43.1%、48.6%及8.3%。計及酒店管理及相關服務，酒店營運收入為11.2億美元。

集團表示，收入增加主要受惠於中國大陸及香港的本地需求，香港的檢疫酒店業務提供進一步支持，以及下半年旅行限制的逐步放寬令位於英國及法國的酒店受益。

截至去年底止，集團於亞太區、歐洲及非洲的80間及3間以經營租賃方式營運的酒店，共有35,154間可用客房。集團酒店的加權平均入住率為39%，按年升6個百分點，每房收入增加28%至51美元。

香港地區每房收入增1倍至56美元

按地區劃分，香港地區去年入住率為38%，按年升23個百分點，每房收入增1倍至56美元，主因四間酒店中的兩間參與檢疫酒店業務，以及餐飲業務有所改善所致，帶動香港酒店物業收入增加66.4%至1.37億美元。

中國內地佔酒店物業總收入約56%，收入按年升27%至5.9億美元。截至去年底入住率為49%，上升8個百分點，每房收入增33%至56美元。

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