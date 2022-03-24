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【業績｜5G股】京信通信淨虧損擴大逾兩倍至5.9億元　受應收賬可收回性及疫情影響

股市 18:53 2022/03/24

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京信通信淨虧損擴大逾兩倍蝕5.9億元，受應收賬可收回性及疫情影響。

京信通信 （02342） 公佈去年業績，期內收入58.7億元，按年升16.1%； 淨虧損5.9億元，按年擴大逾兩倍。不派末期息，去年派息0.7仙。

京信通信解釋，虧損主要由於集團一貫採納審慎經營財務原則及受到疫情影響，影響了年內應收賬的可收回性及加大了撥備。集團稱，電信行業技術發展迅速，導致存貨過時陳舊呆滯的存貨計提撥備增加；此外，集團為提升競爭力，於年內加大在 5G技術及新產品方面的研發支出。

至於收入上升，主要因為年內取得國內三大主要電信運營商相關天線產品集採招標，以及海外業務有所拓展，尤其國內天線及子系統業務和海外網絡產品取得不俗成績。

來自中移動收入按年升逾四成

集團去年毛利14.2億元，減少1.5%；毛利率跌4.4個百分點，至24.2%。集團稱，毛利率減少主要是由於存貨計提撥備增加，且受疫情持績影響，導致運營成本有所增加。

按業務劃分，來自基站天線及子系統業務之收入按年升34％；來自網絡系統業務之收入按年升2.1%；來自服務之收入按年升6.8%。按客戶劃分，來自中移動 （00941） 及其附實公司之收入為15.21億元，按年升43.6％，佔集團去年收入25.9％。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 業績公布 京信通信（02342）

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