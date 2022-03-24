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【開放數據】香港開放數據整體評分微升　商業登記、房屋指數未有改善

科技 19:20 2022/03/24

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《香港開放數據指數 2021/22》指出，本港公共數據開放總分從去年的 69.9 上升至今年的 72.4，輕微增加2.5分。（本報資料圖片）

市民對開放數據的需求增加，公共交通工具、政府部門聯絡方式等數據，能方便大眾的生活。香港互聯網協會今（24日）發布了《香港開放數據指數 (HKODI) 2021/22 評估報告》，亦首次參與「全球數據指標」（Global Data Barometer）。

《香港開放數據指數 2021/22》指出，本港公共數據開放總分從去年的69.9上升至今年的72.4，輕微增加2.5分。最前五位的數據類別為：統計及普查、交通運輸、教育、社會福利、氣候與天氣。

【網絡詐騙】網絡犯罪報告：手機線上交易佔數碼詐騙案比重　急升至75%

政府「資料一線通」　提升部分數據得分

其中增長最多的數據類別為「交通」、「天氣」，前者得分提升了10%，原因是在2021年，政府於「資料一線通」平台上釋出綠色專線小巴的實時預計到達時間，以及更多公共交通服務商亦有提供相關數據。

至於「氣候和天氣數據」的評分則增加了16%，同樣得益於過去兩年香港天文台在「資料一線通」平台上發布了更多實時數據，包括溫度和風相關的資料。

「香港開放數據指數」研究員周穗斌表示:「政府的『 資料一線通』網站過去兩年發布的數據集明顯增加，指數得分亦提升了11%，與其他一般政府網站的差距加大，從上一次僅相差2.1分到此次變成7.9分之差，顯示了其開放數據平台的優勢。」

【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂

政府部門應用標準不一　造成混亂 

儘管最新報告反映本港開放數據整體情況有改善，但一些於2019/20年度評估中較弱的數據類別未見變化，評分最低的5項數據類別仍然是商業登記、土地、司法及安全、房屋、政府運作。數據如公屋的輪候時間及編配狀況、公司註冊資料、司法機構及法庭判決書，並未有全面開放至公眾瀏覽。

而總體表現較弱的指標是：開放授權標識清晰程度、元數據、API、歷史檔案。研究員認為，政府各部門網站與開放數據平台採用不同授權條款，不夠清晰，或會造成混亂。

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記者：吳嘉雯

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