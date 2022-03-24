  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費人壽保】新冠康復者可享ZA Bank 3個月人壽保障　保額達100萬

理財智慧 15:00 2022/03/24

分享：

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）今日正式開業滿兩周年，公司今日宣布，夥拍數碼保險公司 ZA Insure，向新冠康復者提供零等待的投保服務，全新及現有用戶可獲贈首 3 個月 100 萬元保額的人壽保障。

ZA Bank夥拍數碼保險公司 ZA Insure，面向新冠康復者提供零等待的投保服務。現時，若為從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠康復者，全新及現有用戶可於今年 4 月 20 日或之前，經 ZA Bank App 投保「ZA 人壽保」。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

全新及現有用戶只須憑優惠碼「ZA2HBD」換領「ZA 人壽保」，可獲贈首 3 個月 100 萬元保額的人壽保障，毋須等待便可進行標準核保程序，最快 3 分鐘獲得保障。核保無額外增加條款，零等待立即投保。

ZA Bank 截至2021年底，用戶超過 50 萬人，規模冠絕虛銀同業；客戶存款逾 70 億元，在香港虛擬銀行中擁有近三成市場份額；貸款餘額超過 25 億元，按年增加約 4 倍，佔虛擬銀行貸款總額四成。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
眾安銀行 保險公司 虛擬銀行 經濟 金融服務 香港 銀行 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款