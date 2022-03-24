【免費人壽保】新冠康復者可享ZA Bank 3個月人壽保障　保額達100萬

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）今日正式開業滿兩周年，公司今日宣布，夥拍數碼保險公司 ZA Insure，向新冠康復者提供零等待的投保服務，全新及現有用戶可獲贈首 3 個月 100 萬元保額的人壽保障。

ZA Bank夥拍數碼保險公司 ZA Insure，面向新冠康復者提供零等待的投保服務。現時，若為從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠康復者，全新及現有用戶可於今年 4 月 20 日或之前，經 ZA Bank App 投保「ZA 人壽保」。

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全新及現有用戶只須憑優惠碼「ZA2HBD」換領「ZA 人壽保」，可獲贈首 3 個月 100 萬元保額的人壽保障，毋須等待便可進行標準核保程序，最快 3 分鐘獲得保障。核保無額外增加條款，零等待立即投保。

ZA Bank 截至2021年底，用戶超過 50 萬人，規模冠絕虛銀同業；客戶存款逾 70 億元，在香港虛擬銀行中擁有近三成市場份額；貸款餘額超過 25 億元，按年增加約 4 倍，佔虛擬銀行貸款總額四成。

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責任編輯：龍紀瑩