【數據管治】港府數據管治政策不足　宜針對公眾、公務員加強技能教育

▲ 香港互聯網協會首次參與「全球數據指標」（Global Data Barometer），當中以數據管治為香港最弱的一環。（本報資料圖片）

第五波疫情下，政府各部門未有及時公布足夠的數據資料，令大眾對防疫措施感到混亂，同時突顯了「開放數據」及「數據管治」的重要性。香港互聯網協會首次參與「全球數據指標」（Global Data Barometer），關注開放數據，並以四大支柱構成評估體系，分別是管治、能力、可獲得程度、使用及影響。當中以數據管治為香港最弱的一環，全球排名中等。

評估數據管治的具體指標有數據保護、開放數據政策、數據共享框架、數據管理、獲取數據的便利程度等。「香港開放數據指數」研究員周穗斌指出，香港在數據保護方面，除了因為《個人資料(私隱)條例》而得分較高，其餘指標皆不理想。

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有見及此，協會提出4項建議政府改善數據管治：

成立數據管治委員會

採用整體的方式進行數據管治，而非各部門應用不同的標準。委員會成員可由政策制定者及專家組成，為數據管治能帶來創新的解決方案。

制定明確的數據管治願景和目標

政府可在各部門設立數據主任，負責部門內部數據事宜及進行跨部門協調。政府亦應制定關鍵績效指標（KPI），衡量管理工作的成效，確保各部門有決心推動開放數據的發展。

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政府應鼓勵持份者及公眾參與打造數據生態系統

例如就一些涉及公共利益的消費狀況，政府可協助設立安全且可靠的機制，供持份者之間共享資訊。另外，政府亦應設立透明的平台，讓公眾就數據需求及私隱發表意見。

加強數據素養（Data literacy）及技能教育

數據素養涉及如何使用電腦技術處理及解讀數據。該協會建議針對兩大組別進行數據教育，分別是公眾及公務員，確保他們能用數據解決問題，以及具備關於數據的法律知識。

對一般公眾而言，政府可以在學校、教育機構等完善相關課程。而公務員方面，政府可以透過培訓，培育他們重視數據的文化。

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記者：吳嘉雯

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