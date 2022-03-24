  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據管治】港府數據管治政策不足　宜針對公眾、公務員加強技能教育

科技 18:49 2022/03/24

分享：

香港互聯網協會首次參與「全球數據指標」（Global Data Barometer），當中以數據管治為香港最弱的一環。（本報資料圖片）

第五波疫情下，政府各部門未有及時公布足夠的數據資料，令大眾對防疫措施感到混亂，同時突顯了「開放數據」及「數據管治」的重要性。香港互聯網協會首次參與「全球數據指標」（Global Data Barometer），關注開放數據，並以四大支柱構成評估體系，分別是管治、能力、可獲得程度、使用及影響。當中以數據管治為香港最弱的一環，全球排名中等。

評估數據管治的具體指標有數據保護、開放數據政策、數據共享框架、數據管理、獲取數據的便利程度等。「香港開放數據指數」研究員周穗斌指出，香港在數據保護方面，除了因為《個人資料(私隱)條例》而得分較高，其餘指標皆不理想。

【自動駕駛】豐田夥美自動駕駛系統公司　測試無人駕駛車隊

有見及此，協會提出4項建議政府改善數據管治：

  • 成立數據管治委員會

採用整體的方式進行數據管治，而非各部門應用不同的標準。委員會成員可由政策制定者及專家組成，為數據管治能帶來創新的解決方案。

  •  制定明確的數據管治願景和目標

政府可在各部門設立數據主任，負責部門內部數據事宜及進行跨部門協調。政府亦應制定關鍵績效指標（KPI），衡量管理工作的成效，確保各部門有決心推動開放數據的發展。

【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂

  • 政府應鼓勵持份者及公眾參與打造數據生態系統

例如就一些涉及公共利益的消費狀況，政府可協助設立安全且可靠的機制，供持份者之間共享資訊。另外，政府亦應設立透明的平台，讓公眾就數據需求及私隱發表意見。

  • 加強數據素養（Data literacy）及技能教育

數據素養涉及如何使用電腦技術處理及解讀數據。該協會建議針對兩大組別進行數據教育，分別是公眾及公務員，確保他們能用數據解決問題，以及具備關於數據的法律知識。

對一般公眾而言，政府可以在學校、教育機構等完善相關課程。而公務員方面，政府可以透過培訓，培育他們重視數據的文化。

【讀腦技術？】Snapchat收購神經技術公司　推動「人機交互」研究

記者：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰事】針對北約網絡攻擊激增　報告：源自中國IP地址
2022/03/23
【俄烏戰事】針對北約網絡攻擊激增　報告：源自中國IP地址
【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時
今日
【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時
【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費
今日
【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費

你可能感興趣

【俄烏戰事】針對北約網絡攻擊激增　報告：源自中國IP地址
16:14 2022/03/23
【俄烏戰事】針對北約網絡攻擊激增　報告：源自中國IP地址
【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時
今日 15:30
【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時
【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費
今日 14:13
【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費
創新科技及應用 網絡通訊 經濟數據及調查 大數據 香港

上一篇文章

【開放數據】香港開放數據整體評分微升　商業登記、房屋指數未有改善

下一篇文章

【自動駕駛】豐田夥美自動駕駛系統公司　測試無人駕駛車隊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機
【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機
【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件
【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件
【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元
【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元
【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能
【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能
【機迷熱話】PlayStation更新現Bug？　PS4、PS5用戶回報：無法連線
【機迷熱話】PlayStation更新現Bug？　PS4、PS5用戶回報：無法連線
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款