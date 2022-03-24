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聯儲局進取加息　人民幣跌勢再現

宏觀解讀 18:39 2022/03/24

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鑑於美國通脹居高不下，聯儲局將採取更為激進的手段加息以解決通脹問題，主席鮑威爾表示聯儲局已經預備在下次會議上加息半厘，其後一眾委員紛紛表態贊成進取加息。現時利率市場預計，聯儲局將於年內的6次會議上加息超過7次，意味很有可能在未來的會議上一次過加息半厘。美債息持續走高，10年期債息曾飆升至近3年高位2.42%。筆者認為，美元利率很可能在年底重回2%以上水平，投資者需更加注意利率上揚風險。由於美元加息進度遙遙領先其他央行，美元可能會高位徘徊一段更長時間。美國進入加息週期後，港元拆息亦開始跟隨美元利率上揚，但港元流動性仍非常充裕，銀行缺乏誘因跟隨加息，而港美負息差開始擴大，港元滙率將維持弱勢。

人民幣回吐近日漲幅，離岸人民幣一度跌至6.39水平。筆者認為，人民幣利淡因素浮現，近兩年的單向升勢或已告一段落。首先，國內疫情趨向反覆，中國再度實施封城，為生產線及物流帶來不少擾亂。相比之下，海外國家開始重開邊境，並放寬防疫限制，製造商可能將生產線重新遷移至較低成本的國家，本年中國的貿易順差將面臨收縮壓力。第二，資金流入中國速度有所放緩。聯儲局展開激進的加息周期後，人民幣資產的利差優勢將會所剩無幾。現時，海外投資者亦對中國投資非常戒備。一方面中國當局對大型科企的整改工作持續不斷，監管風險未見紓緩，另一方面西方國家對俄羅斯的金融制裁非常嚴厲，市場擔心中國或成下一個目標，前車可鑑下海外投資者寧願忍痛蝕讓持有的中國資產。投資者信心需時收復，在資金外流壓力加大下，人民幣或出現小漲大回的局面。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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