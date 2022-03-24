▲ 【金融中心排名】香港金融中心排名維持第三、僅次紐約倫敦 反映2021年底數據

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院最新《全球金融中心指數（GFCI 31）》報告，香港金融中心排名第三，與去年9月報告排名一樣，而紐約、倫敦就分別排第一、第二。區內另一金融中心新加坡在是次調查，排名跌兩位至第六，被上海、洛杉磯追上。

值得注意是從第三至八位，每個金融中心評分只相差1分，而且除了倫敦評分下跌14分，首9位評分較前一輪上落不足5分。報告指，亞太金融中心整體上從GFCI 30較低迷表現恢復，反映地區經濟實力和貿易表現信心有回升，北美和西歐金融中心整體上較穩定。

另外，報告以2021年底數據為依據，未反映今年初各地疫情不同，以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響。報告指，可以預期國際上對俄制裁將使得莫斯科和聖彼得堡金融中心的表現急劇下降。

▲ Z/Yen金融中心報告最新評分

報告繼續以營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽及綜合5大方面評估各地表現，紐約於5方面全列第一、倫敦就在4方面排第二。香港在「聲譽及綜合」排名第三，但「金融業發展水平」只排11，另外3方面評估則排第四。

《GFCI 31》續在問卷向受訪者提問看好未來兩至三年有顯著發展的金融中心，排首位的是印度提倡的「古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT）」，提及次數達392次；排第二的是首爾，提及次數達274次，第三至五位依次為新加坡、上海、香港，分別獲提185、126、103次。

該指數的評分由兩組評級數據生成，第一組數據會向數以千計業內人士對每地各面向評級，第二組數據則按定量數據指標而統計。

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