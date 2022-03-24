【樓市熱話】港男欲公屋換居屋 雙親反對怕被趕走 要求子簽合約 父母：20幾歲就想有居屋住？

港人想上車買樓，除了私人住宅市場，居屋也是不少人上車的踏腳石。有網民在討論區發帖，指自己與父母同住公屋，希望可以用間公屋，換一間大一點的居屋，將來結緍後可一齊居住，怎料被身為戶主的父母反對，令他始料不及。

港男欲換居屋經歷：

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此帖一出，網友反應熱烈，但大部份意見均是認為發帖網民應是平日與父母相處有問題，才令父母有此憂慮，更笑言不少爭產案也是由此而來。

網友回應：

你父母覺得你係反骨仔，所以咁對你

醒目長者保障自己好正常喎，太多不肖子事前事後兩個樣

相信樓主的父母深明「結了婚，太太親」的道理啊

你父母是對的！仔係佢地生，睇到大過，佢哋清楚過你！你應該自己抽居屋或買私樓！

樓主肯俾父母同住, 但未來太太可能唔中意老人家, 變咗樓主左右做人難 !

你唔趕父母走，怕你未來老婆趕佢地走。你想將來婚姻美滿，最好唔同父母住

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責任編輯：李兆明