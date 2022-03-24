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「見字飲水」商標已被註冊　早於2020年申請　涵蓋4大類別用途

商業 18:30 2022/03/24

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「見字飲水」目前已被申請用於飲品如水、果汁等「類別32」的商標編號。（見字飲水協會Facebook圖片）

網上有消息指，近年港人常常掛在口邊的「見字飲水」已被註冊成為商標。「見字飲水協會」回覆網上留言時，承認已註冊商標，社交平台上的簡介亦已加入®符號。

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「見字飲水」此字句近年在香港非常流行，甚至不少產品上亦出現此標語。今日網上有不少與廣告、市場推廣相關的專頁傳出消息，「見字飲水」已被註冊成為商標，意味著其他公司使用「見字飲水」時，或需獲得商標持有人授權。

「見字飲水協會」回覆網上留言時，承認已於兩年前申請註冊商標。該專頁回覆另一Instagram專頁「hkpr_memes」查詢時，更指：「不論是否商業行為，想使用的話需要聯絡我地（哋）合作。」

「見字飲水協會」回覆「hkpr_memes」查詢。（Instagram截圖）

有機會出「見字飲水」飲品？

據知識產權署的查閱系統顯示，「見字飲水」目前有三個商標編號，用於不同類別。其中兩個分別是用於飲品如水、果汁等「類別32」，以及市場推廣、公關等服務的「類別35」。另外一個商標編號則正在申請當中，為「類別21」及「類別28」，用途包括家用或廚房用器具和容器，以及遊戲器具和玩具等。

「見字飲水協會」早前亦有推出外套。（見字飲水協會Facebook圖片）

「見字飲水協會」在去年底與Hong Kong Cannery推出限量罐裝碳酸水。（見字飲水協會Facebook圖片）

該商標早於2020年已遞交申請，擁有人為Valkyrie Agency Limited。在LinkedIn網站上顯示，有一帳戶自稱是該企董事的人，同樣是「見字飲水協會」創辦人。

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責任編輯：葉泳珊

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