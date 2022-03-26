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【元宇宙發展】報告：企業級元宇宙4大趨勢　需設虛實共生規劃

16:00 2022/03/26

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科企Meta去年宣布改名，掀起全球關注「元宇宙」（Metaverse）概念。雖然元宇宙發展尚未普及，但已吸引不少企業發展虛擬空間業務，試圖在當中搶佔先機。IT諮詢公司埃森哲（Accenture）發布最新報告，探討現今科技如何作為企業發展虛擬空間的基石，並列出當中會面對到的4大趨勢，包括：

  • 未來網絡
  • 編碼世界
  • 虛實共生
  • 無限算力

【網絡詐騙】網絡犯罪報告：手機線上交易佔數碼詐騙案比重　急升至75%

【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費

埃森哲在最新的《技術展望2022》報告中提到，過去的2年，虛實交互的數碼化體驗發展蓬勃，企業發展時需要參考元宇宙的發展，重新定義「綫上」業務，利用互聯網的未來發展方向，重塑與客戶、合作伙伴和數碼化工作團隊互聯的新方法。

在企業將目光聚焦於虛擬世界之時，仍要同步注現實世界的發展，利用5G、普及運算(Ambient Computing)、AR、AI等技術，將創新科技與真實世界中的業務融為一體，提供更自動化及個人化的服務。

AI成品難分真偽　企業需重塑消費者信心

報告指出，商業環境將徹底改變，虛實共生必然成為大趨勢。透過AI技術，大量模擬不同的業務場景，其所合成的數據，可以幫助企業更為客觀地了解現實世界中消費者的生活模式、喜好，及消費習慣。

舉例指，深偽技術（Deepfake）技術濫用的問題，令人們對創新科技應用有所質疑。企業在大規模推行虛實共生時，亦有責任肩負起「界定真實與虛構的重任」，建立真誠、可信的營商環境。

另外，隨著新一代智能電腦的發展，以往受制於成本高、效率低的量子計算和生物計算將迎來新突破。報告指，受訪的88%中國高管相信，新一代智能電腦將支持其企業實現長期、可持續增長的目標。

【讀腦技術？】Snapchat收購神經技術公司　推動「人機交互」研究

記者：殷凱怡

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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