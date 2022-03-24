▲ 【業績│內需股】安莉芳去年淨虧損擴至2748萬元、不派息 總零售點淨減147個

安莉芳 （01388） 去年淨虧損擴大至2748.5萬元，收益僅升0.12%至16.5億元，因中國內需疲弱，零售行業氣氛相對低迷，未能刺激消費重回疫前水平。安莉芳指，由於疫情及消費氣氛疲弱使前景仍然不明朗，故不派末期息。

內地市場為安莉芳最大市場，去年收益增長0.4%至16.03億元，香港收益則升5%至4516.8萬元。

網上營業額佔總收益21.8%

截至去年底，集團總零售點為1,251個，淨減少147個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為1,049個及202個。安莉芳指，為提升銷售網絡的整體營運效益，集團加大力度投入發展網購市場，重置或關閉效益較低之門店，去年網上營業額約3.6億元，佔總收益21.8%。

7個品牌之中，安莉芳及芬狄詩是最主要收入來源，分別佔整體收入49.58%及20.67%。安莉芳去年營業額增7.1%至8.19億元，芬狄詩營業額減少9%至3.41億元。

期內毛利增1.96%至約12.06億元；整體毛利率上升1.33個百分點至72.97%。

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