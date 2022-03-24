  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】建行副董事長、執董兼行長王江提出辭呈　月初獲委任光大集團黨委書記

股市 18:18 2022/03/24

分享：

建行副董事長、執董兼行長王江提出辭呈，他在月初獲委任光大集團黨委書記。

建行 （00939） 發通告，指因工作調動，王江已提出辭呈，辭去該行副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略發展委員會 委員、風險管理委員會委員職務。

通告指王江確認與該行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知該行股東，承諾將依法嚴守該行商業秘密。通告又提到，王江在該行任職期間，恪盡職守，銳意進取，有效執行了該行黨委和董事會各項決策部署。

本月初中國光大集團股份公司官網公佈，王江獲委任中國光大集團股份公司黨委書記，至於中國光大集團股份公司原黨委書記李曉鵬則被免去職務。

網上資料顯示，王江早期在山東經濟學院工作，後調至建行山東省分行，曾任建行山東省分行副行長、湖北省分行行長、上海市分行行長等職。他在2015年出任交通銀行 （03328） 副行長、黨委委員，2017年調任江蘇省副省長。至2019年11月，王江被調任中國銀行 （03988） 黨委副書記，後同時擔任中國銀行副董事長、行長。

2021年1月，王江調任中國建設銀行黨委副書記，後同時擔任中國建設銀行副董事長、行長。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【人事變動】中行行長兼副董事長王江辭任　調任建行行長

中銀香港委任王江出任副董事長

人事調動 A股 港股 建設銀行（滬：601939） 中國銀行（03988） 交通銀行（03328）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升114點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升114點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款