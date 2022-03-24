【人事變動】建行副董事長、執董兼行長王江提出辭呈　月初獲委任光大集團黨委書記

▲ 建行副董事長、執董兼行長王江提出辭呈，他在月初獲委任光大集團黨委書記。

建行 （00939） 發通告，指因工作調動，王江已提出辭呈，辭去該行副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略發展委員會 委員、風險管理委員會委員職務。

通告指王江確認與該行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知該行股東，承諾將依法嚴守該行商業秘密。通告又提到，王江在該行任職期間，恪盡職守，銳意進取，有效執行了該行黨委和董事會各項決策部署。

本月初中國光大集團股份公司官網公佈，王江獲委任中國光大集團股份公司黨委書記，至於中國光大集團股份公司原黨委書記李曉鵬則被免去職務。

網上資料顯示，王江早期在山東經濟學院工作，後調至建行山東省分行，曾任建行山東省分行副行長、湖北省分行行長、上海市分行行長等職。他在2015年出任交通銀行 （03328） 副行長、黨委委員，2017年調任江蘇省副省長。至2019年11月，王江被調任中國銀行 （03988） 黨委副書記，後同時擔任中國銀行副董事長、行長。

2021年1月，王江調任中國建設銀行黨委副書記，後同時擔任中國建設銀行副董事長、行長。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【人事變動】中行行長兼副董事長王江辭任 調任建行行長

中銀香港委任王江出任副董事長