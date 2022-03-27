【人工智能】AI衍生性別不平等問題？　外媒：或弱化女性地位

▲ 近日有外媒指，AI或會對公民造成倫理問題的潛在傷害，如性別偏見和歧視，而國際對AI的監控也因此愈趨嚴謹。 （法新社資料圖片）

近年人工智能（AI，Artificial Intelligence）技術發展成熟，甚至廣泛應用到不同領域，如內容創作（Content Creation）、智能營銷（Marketing Automation）等。惟近日有外媒指，AI或會對公民造成倫理問題的潛在傷害，如性別偏見和歧視，而國際對AI的監控也因此愈趨嚴謹。

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據外媒《Equal Times》報道，AI主要靠「人工」編寫電腦程式，繼而模擬人類的「智慧」行為。而目前的AI程式編寫，主要追求決策力、邏輯數學思維、分析力和理性等元素，這些也是主流認為較「男性」的性格特徵。惟AI技術發展多年以來，較為「女性」的品質，如敏感性、情感關懷和直覺等，卻遲遲未被廣泛研發和應用。

加上，「Artificial Intelligence」中的「Intelligence」（智力），主要用作稱讚擁有良好邏輯數學思維的人，傳統上大眾也認為男性較為理性和符合以上特徵。因此外界認為，由AI的設計、應用，及其名稱也潛移默化地抬高男性的社會地位和辦事能力，弱化了「女性化」的特徵，如情感關懷等，導致性別不平等的問題。

數據偏差 機械人「學習」歧視女性

AI其中一個「學習」方法為透過收集網絡數據，從而模仿真實人類的行為。惟現時網絡上，經常出現與女性刻板印象相關的新聞和資訊。女性在網絡上經常被認為是高度幼稚、性感和情緒不穩定。

另外，有數據指出全球使用互聯網的男女比例不平均，有部分地區甚至出現嚴重差距，如在非洲只有20%的女性可以上網，出現「性別數碼鴻溝」（Gender Digital Divide）的現象。以上原因皆導致AI系統較容易收集到對女性不公的資訊和數據，傾向發展成存在偏見和歧視的系統。

縮窄性別數碼鴻溝 至關重要

微軟（Microsoft）的智能聊天機械人Tay曾在Twitter上與用戶互動，在互動期間收集到大量貶低女性的資訊，導致該機械人在短時間內，迅速發展出仇外、性別歧視和歧視同性戀行為；亞馬遜（Amazon）於2015年時，使用AI進行員工選拔，其後發現該系統出現歧視女性的問題。

事實上，各個研發AI的公司也注意到該問題，著手推出使用與傳統女性相關的名稱和聲音的人工智能系統，如亞馬遜的Alexa和蘋果（Apple）的Siri。長遠來看，要使女性得到平等對待和尊重，除了要靠科企巨頭一分力外，確保女性能平等地使用互聯網、數碼服務和電子管理，以縮窄性別數碼鴻溝也至關重要。

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責任編輯：文睿

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