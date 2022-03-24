【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股、折讓最多11.7%　另與母企京東訂最多55億港元新股認購協議（第二版）

▲ 【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股 另與母企京東訂立最多55億港元新股認購協議

京東 （09618） 宣布，京東物流 （2618） 計劃配售最多4億美元（約31.2億港元）的新股，此外，京東擬與京東物流同時簽訂認購協議，京東會以上述配售計劃的相同價格認購京東物流的新股，涉資最多7億美元（約54.6億港元）。京東配售及京東認購均受市況影響，並非互為條件。

京東美股（美：JD）盤前跌3.95%，折合約245.581港元，與港收市的241.6元相若。

據銷售文件，京東物流新股配售價為每股20.3至21.15元，較周四收市價23元折讓8%至11.7%，所得款項會用作改善物流網絡及物流解決方案，包括自營或收購項目，並增加一般企業用途現金。美銀及高盛是聯合賬簿管理人。

京東物流上市後股價反幅回落

京東物流稱，配售事項及京東認購事項將視乎最終交易文件的簽署而定，有關文件分別包括配售協議和認購協議。

此外，完成京東物流配售事項及京東認購事項將視乎若干成交條件而定，有關條件包括獲聯交所對新發行股份上市的批准，而京東認購事項的成交條件亦包括獲京東物流獨立股東的批准。

值得留意是，京東物流去年5月28日在港上市，當時京東物流以每股40.36元掛牌，集資淨額料約241.13億港元。京東物流上市後股價反幅回落，今日收報23元，跌6.9%。

京東系近期在物流業擴大版圖，包括買入A股德邦，京東集團旗下京東產發2月連續增持中國物流資產 （02618） 的股權至97.09%，同月京東 （02618） 以5.5億美元，對中概股達達集團進行戰略認購，持股比例提升至52%。

（第二版加入配股詳情）

相關文章：

【京東裁員】京東多個事業群裁員調整 京喜拼拼業務裁員10至15%

【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5% 收購市帳率1.5倍

【大行看法】券商：京東上季業績穩健、料續跑贏同行 宏觀轉弱故輕微下調京東目標價

【京東9618】京東上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里