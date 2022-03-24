  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股、折讓最多11.7%　另與母企京東訂最多55億港元新股認購協議（第二版）

股市 18:59 2022/03/24

分享：

【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股　另與母企京東訂立最多55億港元新股認購協議

京東 （09618） 宣布，京東物流 （2618） 計劃配售最多4億美元（約31.2億港元）的新股，此外，京東擬與京東物流同時簽訂認購協議，京東會以上述配售計劃的相同價格認購京東物流的新股，涉資最多7億美元（約54.6億港元）。京東配售及京東認購均受市況影響，並非互為條件。

京東美股（美：JD）盤前跌3.95%，折合約245.581港元，與港收市的241.6元相若。

據銷售文件，京東物流新股配售價為每股20.3至21.15元，較周四收市價23元折讓8%至11.7%，所得款項會用作改善物流網絡及物流解決方案，包括自營或收購項目，並增加一般企業用途現金。美銀及高盛是聯合賬簿管理人。

京東物流上市後股價反幅回落

京東物流稱，配售事項及京東認購事項將視乎最終交易文件的簽署而定，有關文件分別包括配售協議和認購協議。

此外，完成京東物流配售事項及京東認購事項將視乎若干成交條件而定，有關條件包括獲聯交所對新發行股份上市的批准，而京東認購事項的成交條件亦包括獲京東物流獨立股東的批准。

值得留意是，京東物流去年5月28日在港上市，當時京東物流以每股40.36元掛牌，集資淨額料約241.13億港元。京東物流上市後股價反幅回落，今日收報23元，跌6.9%。

京東系近期在物流業擴大版圖，包括買入A股德邦，京東集團旗下京東產發2月連續增持中國物流資產 （02618） 的股權至97.09%，同月京東 （02618） 以5.5億美元，對中概股達達集團進行戰略認購，持股比例提升至52%。

（第二版加入配股詳情）

相關文章：

【京東裁員】京東多個事業群裁員調整　京喜拼拼業務裁員10至15%

【京東物流】京東物流擬90億人幣收購德邦物流66.5%　收購市帳率1.5倍

【大行看法】券商：京東上季業績穩健、料續跑贏同行　宏觀轉弱故輕微下調京東目標價

【京東9618】京東上季經調整利潤36億人幣勝預期、公司有信心京東零售增速高於同行

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 京東物流（02618）

上一篇文章

NVIDIA（NVDA.US）估值吸引留意呢個價位 半導體股另有更好選擇？

下一篇文章

【業績｜酒店】香格里拉去年虧損收窄至2.9億美元　檢疫酒店業務助香港酒店物業收入增66%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升114點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】聚焦拜登訪歐　道指期貨升114點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款