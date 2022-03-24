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【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股　另與母企京東訂立最多55億港元新股認購協議

股市 17:58 2022/03/24

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【京東系】京東物流計劃配售最多31.2億港元新股　另與母企京東訂立最多55億港元新股認購協議

京東 （09618） 宣布，京東物流 （2618） 計劃配售最多 4 億美元（約31.2億港元）的新股，此外，京東擬與京東物流同時簽訂認購協議，京東會以上述配售計劃的相同價格認購京東物流的新股，涉資最多7億美元（約54.6億港元）。京東配售及京東認購均受市況影響，並非互為條件。

京東物流稱，配售事項及京東認購事項將視乎最終交易文件的簽署而定，有關文件分別包括配售協議和認購協議。

此外，完成京東物流配售事項及京東認購事項將視乎若干成交條件而定，有關條件包括獲聯交所對新發行股份上市的批准，而京東認購事項的成交條件亦包括獲京東物流獨立股東的批准。

京東美股（美：JD）盤前跌3.95%，折合約245.581港元，與港收市的241.6元相若。

值得留意是，京東物流去年5月28日在港上市，當時京東物流以每股40.36元掛牌，集資淨額料約241.13億港元。京東物流上市後股價反幅回落，今日收報23元，跌6.9%。

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港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 京東物流（02618）

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