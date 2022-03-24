【俄烏局勢】普京下令要求「不友好國家」購俄天然氣 改以盧布為結算貨幣

俄烏戰事持績，部分國家制裁俄羅斯以援助烏克蘭，俄羅斯總統普京不滿部分歐洲國家、美國等制裁俄羅斯，宣布「不友好國家」如要購買俄羅斯天然氣，必須使用俄羅斯盧布為結算貨幣。

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根據俄羅斯衛星通訊社報道指，普京表示向歐盟、美國等地供應俄羅斯的商品，接受美元、歐元和其他貨幣的付款是「沒有意義的」，因此決定在最短時間內實施一整套的支付轉移措施，並由天然氣開始，當「不友好國家」購買俄羅斯天然氣時，必須使用俄羅斯盧布付款。

不過，普京表明，俄羅斯將會繼續按照先前簽訂的合約，所規定的數量和價格供應天然氣，而上述變化只會影響支付貨幣。

本月初，俄羅斯政府公布「不友好國家」名單，當中包括所有歐盟成員國、美國、瑞士、挪威和日本等。

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責任編輯：羅浩濂