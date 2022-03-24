【內房危機】融創中國遭惠譽降4級至「CC」　無法限期前出業績反映透明度惡化

▲ 惠譽下調融創中國發行人評級至「CC」 從負面觀察清單剔除

融創中國 （01918） 繼無法如期公布上年業績，今日傳出4月1日到期債券展期。評級機構惠譽最新宣布，下調融創中國的發行人違約評級，由原本的「B-」下調4級至「CC」；融創中國高級無抵押評級以及突出的高級無抵押票據評級亦由「B-」下調至「CC」，恢復評級維持在「RR4」。融創中國今日收報5元，跌16.7%，全日成交額達24.62億元。

以惠譽評級標準，「CC」代表非常高信貸風險，較違約評級只高兩級。

此外，惠譽還將融創中國的所有評級從負面評級觀察名單中剔除。

融創中國早前表明不會在3月底前公布2021年的已審計財務情況。惠譽在通告表示，降級反應融創財務的透明度不斷惡化，融創中國在債券到期前，成功從資本市場進行再融資的安全保證正在收窄，相信融創中國在2022年底前，面臨要解決約170億元人民幣的到期債務。

除此以外，因評級機構多次下調融創中國的離岸債務評級，預計融創離岸債務的償付速度將會進一步加快，公司或有高達180億元人民幣的離岸債務會在近期到期。

惠譽又指，融創中國目前正在處置境內的資產，以增加公司短期內的資金流動性，預計自今年1月以來，目前合共已經獲得超過50億元人民幣收益。

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