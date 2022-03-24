【視像會診】港怡醫院推出加強版視像會診服務　即日起提供免費西醫視像會診及藥物送遞服務

港怡醫院在今年3月初推出免費視像醫療諮詢服務，為進一步支援新冠病毒病確診者及其他未能親身求診的市民，院方將由即日（24日）起，加強其免費視像會診服務，是本港首間為支援抗疫而提供免費西醫視像會診，以及藥物送遞服務的私營醫院。

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由3月24日起，港怡醫院的加強版免費視像會診服務，將包括由港怡醫院家庭醫學視像會診中心提供的視像診症、基本處方藥物、快速抗原測試套裝及藥物送遞服務。

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有關服務會延長至4月底，視像會診服務設每日診症名額，有需要的市民可透過醫院的網上系統進行預約。服務適用於九歲或以上人士。

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