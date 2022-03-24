【業績｜物流地產股】ESR去年多賺22%至約27.2億港元　不派息

▲ 【業績｜物流地產股】ESR去年多賺22%至27.2億港元 不派息

物流地產營運商ESR （01281） 公布去年業績，期內收益約4.04億美元（約31.5億港元），按年增4.1%；純利3.49億美元（約27.2億港元），按年增22.0%；每股盈利0.11分，不派末期息。

ESR稱，去年不計及建設收益的收益為3.61億美元（約28.2億港元），按年增21.7%；分部EBITDA總額按年增長17.2%至7.77億美元（約60.6億港元）。

基金資產管理EBITDA增長34.8% 管理資產規模增長31%

ESR稱，基金資產管理EBITDA按年增長34.8%至1.99億美元（約15.5億元港）；管理資產規模持續增長， 按年增長31%至356億美元（約2776.9億港元）；在建開發項目發展強勁，達到破紀錄的71億美元（約55.4億港元）；以及破紀錄的租賃業務，物業組合出租空間逾330萬平方米。

截至2021年12月31日，ESR持有2550萬平方米的營運中及用於開發的建築面積，包括土地儲備逾390萬平方米。

ESR料電商及第三方物流出租和活動加速擴張

ESR預計，來自電子商務零售商及第三方物流行業的出租和活動加速擴張，集團會透過現有租戶、重建機遇及收購項目進行擴張。ESR又稱，物流及數據中心基金於2021年及至以後持續進一步加速增長，主要由於機構投資者開始戰略性重新分配投資組合以提升多元性。

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