【二手樓價】藍籌屋苑複式單位都做到「波叔Plan」　呎價不到1萬　議價8%後斥1,206萬買樓

按保門檻再放寬後，上車客及換樓客選擇更多，千萬元以上物業成交亦錄逆市增長，最近天水圍嘉湖山莊就有頂層複式戶以1,206萬元沽出，成交呎價低於1萬元水平。美聯物業麥珞珩表示，二手樓價有所回調，「波叔Plan」刺激用家入市，逾千萬元物業不乏承接，嘉湖山莊景湖居罕有複式4房戶成交，雙方數度議價後減價近8%，以1,206萬元成交。

成交單位為嘉湖山莊景湖居7座頂層單位，實用面積約1,243平方呎，屬複式設計，4房套間隔，享開揚內園景。麥珞珩稱，原業主經該行放盤近3個月，同類單位供應罕有，客人鍾情上址裝修企理，間隔闊落，而且樓價適用於「波叔Plan」，可承造較高按揭成數，故積極與原業主議價。雙方經過多日商討後，最後累減約194萬元，以1,206萬元成交，折合實用呎價約9,702元。

資料顯示，原業主於2008年9月以約438萬元購入上址，是次轉手帳面大幅獲利約768萬元，期內物業升值近1.8倍。

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