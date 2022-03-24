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【烏克蘭戰爭】俄軍被逼防守 退至基輔以東55公里

環球政治 17:42 2022/03/24

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美媒引述美國國防部高層指，烏軍將俄軍逼退至距離烏克蘭首都基輔以東55公里的位置，擴大俄軍與基輔市中心的距離近1倍，俄軍據報處於防守狀態。烏軍更成功破解俄軍包圍基輔東北部切爾尼戈夫的攻勢。

【烏克蘭戰爭】北約將增兵東歐 全面強化軍力 【下一頁】

美國廣播公司（ABC）報道，由過去數周截至本周二（22日），俄軍一直困於距離基輔市中心約20公里至30公里的位置。

ABC引述一名美國國防部官員指，東北部Bovary附近的烏克蘭軍隊，已能夠將俄軍逼退至距離基輔以東及東北約55公里處。

上述情報表明烏軍試圖在某些地區重奪遭俄軍佔領的領土。該官員透露烏軍在部分地區進行防守之餘，更嘗試進攻某些地區。

至於在基輔地區，這名官員形容俄軍正挖掘及建立防禦陣地。美方目前評估俄軍實際上並未試圖推進，反而正加強防守。

俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度 【下一頁】

另外，烏軍在切爾尼戈夫（Cherniviv）也成功打擊包圍當地的部分俄軍。據悉，當地烏軍與俄軍的戰況非常激烈，而俄軍在某些情況下一直退守。

美方官員指，俄軍於切爾尼戈夫有掉頭撤離的跡象，但幅度不算明顯。

 美國預計俄軍似乎開始優先考慮於烏東的頓巴斯（Donbass）地區展開新一輪軍事行動，特別是在盧甘斯克（Luhansk）附近，希望能牽制烏東一帶與分離主義分子作戰的烏軍。

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責任編輯：鄭錦玲

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