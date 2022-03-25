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【網絡詐騙】網絡犯罪報告：手機線上交易佔數碼詐騙案比重　急升至75%

科技 10:00 2022/03/25

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相比2014年時，手機線上交易詐騙比重只佔總數的25%，7年間增加了2倍至75%。（法新社）

新冠疫情加速全球數碼化，同時亦助長網絡犯罪，尤其是年輕一代在手機上使用金融應用程式愈趨普及，也引來更多不法份子透過手機線上交易進行詐騙。網絡數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發布的《網絡犯罪報告》（Cybercrime Report）顯示，在2021下半年，透過手機線上交易進行詐騙的數量激增，佔所有數碼詐騙案中的75%。

【中小企支付】中小企營運新常態　數碼化助減低跨境支付成本

相比2014年時，手機線上交易詐騙比重只佔總數的25%，7年間增加了2倍至75%。報告認為，該比重急升的主因除了是愈來愈多年輕人使用手機，以及金融科技應用程式冒起外，新興市場人口直接使用手機而完全略過桌上型電腦，以及數據服務和智能手機成本快速下降，都是重要的驅動因素。

金融服務業     線上交易量升52%

儘管世界各地的防疫限制措施在2021下半年有所放寬，但報告發現線上交易量仍然是持續增長，當中以金融服務業，以及通訊、移動和媒體業最為突出，兩者分別較去年同期高出52%及45%。

【個人私隱】美國國稅局棄用人面辨識系統　增視像通話驗證保私隱

此外，受到加密貨幣熱潮刺激，和壓抑已久的消費者購買力爆發，在帶動線上購物增長的同時，也令數碼騙局數量上升。LexisNexis在2021下半年，追踪了美國和加拿大共153億宗交易，發現交易量與去年同期增長達22%，但網絡攻擊也按年增長了50%。

人類發動網絡攻擊     2019年來首次增長

報告提到，由機械人發動的全球網絡攻擊（Bot Attacks）數量按年增加32%，達到16億次，當中以拉丁美洲地區的增長率最高，達到455%。而美國和加拿大則共發生了6.92億次網絡攻擊，按年下跌7%。至於由人類發動的網絡攻擊數量，也按年增長46%至3.44億次，是2019年以來首次增長。

在全球數碼經濟體系中，地理不再是網絡罪犯的界限，相反地，欺詐案正以前所未有的速度在跨行業、跨國界頻頻發生。LexisNexis Risk Solutions欺詐及身份識別副總裁 Stephen Topliss 表示：「身份數據和自動機械人認證測試原意是保護使用者，但當手機一類移動設備成為主流時，這些保護措施或會被用作欺詐用途。」他呼籲企業們必須合作打擊數碼欺詐，建議同行之間應建立更集中的數碼聯盟來達至這一目標。

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責任編輯：陳卓賢

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