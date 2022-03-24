【第五波疫情】全綫120間郵政局下周一起回復正常開門時間 亦於同日恢復本地郵政速遞及包裹服務

早前，第五波疫情嚴峻，香港郵政一度暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務。今日（24日）宣布，由下周一（28日）起，全綫120間郵政局將回復正常開門時間。

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香港郵政指，全綫120間郵政局於星期一至五回復正常開門時間，但會繼續於下午四時關閉，而星期六營業時間亦回復正常。至於，郵政總局及尖沙咀郵政局則會繼續於下午一時關閉，郵政總局星期日繼續關閉，流動郵政局亦會恢復正常服務。

此外，香港郵政亦於同日（28日）恢復本地郵政速遞和本地包裹服務及每日的郵箱收信服務。

香港郵政表示，因新冠肺炎檢測呈陽性或與確診病例密切接觸而缺勤的員工已陸續恢復執勤，早前面對的嚴峻人力情況已逐步紓緩。香港郵政會密切檢視情況，致力繼續向市民提供必須的郵政服務。

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責任編輯：羅浩濂