【SOHO中國】SOHO中國旗下15間物管公司遭罰共1.15億人幣　因涉向終端用戶加收電費等　去年業績轉蝕1.3億人幣

▲ 【SOHO中國】SOHO中國旗下15間物管公司遭罰共1.15億人幣 因涉向終端用戶加收電費等

內地富豪潘石屹旗下內房開發商SOHO中國 （00410） 旗下的15家物業公司因存在電力價格違法行為，被北京市各區市場監管部門合計罰款約1.15億元（人民幣，下同）。

北京市市場監管局網站顯示，SOHO中國旗下北京搜厚物業管理有限公司朝陽門第二分公司、海淀黃莊分公司、前門分公司、三里屯分公司、望京分公司等15家分公司，被北京市多區市場監督管理局處罰警告並罰款，因存在向終端用戶加價收取電費、以電力改造服務費的名義向終端用戶收取增容費用行為，違反了《中華人民共和國電力法》相關規定。

SOHO中國去年轉蝕1.3億元

另外，SOHO中國收市後公布全年業績，去年轉蝕1.3億元，對上一個財年則盈利5.3億元，主因確認附屬公司發生的一次性稅費開支約4.39 億元，不派末期息。

期內，實現租金收入約17.42億元，按年升13%，而年內沒有物業銷售收入。租賃業務毛利率約為80%，按年升4個百分點，投資物業平均出租率約為85%。

截至去年底止，集團的淨資產負債率約為44%，平均借貸成本約為4.7%。

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