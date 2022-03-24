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【業績｜內房股】瑞安房地產去年轉賺逾16億人幣　派末期息8.4仙、現價股息率達11厘　擬斥5億元回購股份

股市 17:13 2022/03/24

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瑞安房地產去年轉賺逾16億人幣　派末期息8.4仙、現價股息率達11厘

瑞安房地產 （00272） 收市後公布，受惠物業銷售大幅增長以及商業物業組合的強勢復甦，去年全年業績虧轉盈，錄得純利16.36億元（人民幣，下同），對上一個財年則蝕7.4億元。瑞安房地產擬派末期股息8.4港仙，全年派息12港仙，同時，董事會已批准一項最高達5億港元的股份購回計劃。

瑞安房地產股價收報1.09港元，現價股息率達11厘。

期內，收入為175.55億元，按年升282%，物業銷售收入大增8.4倍至136.38億元，合約物業銷售則增43%至302.7億元。而租金及相關收入按年升29%至29.15億元，截至去年底，集團零售及辦公樓的出租率均高於90%。集團去年毛利率按年跌10個百分點至41%。

截至去年底集團淨資產負債率進一步由45%降至30%，債務平均成本20個基點至4.6%。

截至去年底，土地儲備的總建築面積為700萬平方米，應佔應佔可供出租及可供銷售土地儲備為430萬平方米。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 瑞安房地產（00272）
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