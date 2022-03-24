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【烏克蘭戰爭】北約將增兵東歐 全面強化軍力

環球社會熱點 17:32 2022/03/24

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俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭等東歐北約成員國大為緊張。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約或會增兵東翼。斯托爾滕貝格表示，烏克的蘭危機顯示，北約必須重新調整其長期威脅及防禦態度，料將在6月峰會時討論相關議題。北約同時警告俄羅斯，不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。

俄羅斯外長承認 驚訝西方制裁規模及力度 【下一頁】

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在周三（23日）表示，預料北約領袖將在周四（24日）舉的北約峰會上，同意於海陸空各領域，對北約東部盟邦增兵。目前北約在波羅的海至黑海，已部署約4萬兵力，據報正尋求在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克部署4個新作戰部隊。

2014年俄羅斯吞併克里米亞後，北約向波羅的海三國及波蘭增兵，現時該區域共有4個作戰部隊，增加總共約5,000兵力。斯托爾滕貝格表示，烏克蘭危機顯示新緊迫感，不能將和平視為理所當然。北約必須重新調整其自身長期阻嚇及防禦態度，他料北約領袖將在6月底於西班牙​​（Madrid）的下次峰會上討論相關問題。

俄宣布將逐美外交官 波蘭驅45俄外交官 【下一頁】

斯托爾滕貝格表示，北約領袖還將同意向烏克蘭提供額外援助，包括協助烏克蘭抵禦化學、生物、放射及核威脅的設備。他警告俄羅斯，不要在烏克蘭使用核武器、生物或化學武器，強調北約隨時準備保衛盟國免受任何威脅。斯托爾滕貝格指，俄羅斯應停止危險且不負責任的核威脅言論，並指任何生化武器都會產生深遠後果。

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責任編輯：李俊儀

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