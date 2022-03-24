【社會企業】9成半社企生意額較去年同期下跌　社企總會盼政府推措施助社企

受第五波疫情影響本港百業蕭條，香港社會企業總會於今日（24日），就疫情影響下社企的營運情況發布調查結果，調查結果9成半社企生意額較去年同期下跌，跌幅主要受政府所採取的新一輪防疫措施影響；調查結果反映，社企總會希望政府能推出更多措施協助社企在疫情下度過難關。

社企總會在3月上旬進行的問卷調查，是主要就社企業界於今年1月至2月期間的營運狀況作出回應。共收回153份有效問卷，佔全港社企數目的四分之一，其中半數為該會會員社企，聘用的僱員總數達1,300多名。受訪社企的業務廣泛，零售業佔4成，餐飲佔2成，服務業佔2成，其他行業包括教育及培訓、健康護理服務、則佔近2成。

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對比2021年1月份的調查更多社企面對生意額大幅下跌，2022年2月調查結果9成半社企 生意額較去年同期下跌，近4成半社企的跌幅超過5成或以上。另外有10%社企在過去半年完全沒有收入，主要為健康護理業及教育及培訓業。

跌幅主要受政府所採取的新一輪防疫措施影響，包括收緊限聚令至2人，禁止晚市堂食， 關閉健身中心、體育處所、美容院和按摩院。疫情嚴峻及限聚令的收緊也影響市民外出消費 慾，零售業的營業額也受嚴重打擊。

而對比2021年調查，今年調查結果反映，社企對銷售或營運抱負面影響升幅最高的3個因素依次為：材料供應不足 (升6倍)、防疫措施引致成本上升 (升1.75倍) 、員工未能上班 (1.55倍)。

另外，對銷售或營運方面有影響的三個主要因素，分別為：顧客數目減少 (75%)、防疫措施引致營運成本上漲 (70%)，以及員工未能上班 (70%)。

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2021年1月調查結果顯示當時已有3%社企已經結束營運，一年後再有2%結束。營業暫停方面由9%升至17%。疫情下，約70%受訪社企都採取暫緩業務擴張的節流方法，主要為餐飲業(81%)， 零售業(78%)，對比2021年1月份調查增加大約40%暫緩業務擴張。原本只有7%社企採用要求員工放無薪假措施，至今次調查上升至15%。

去年1月份的調查數據中，19%受訪社企認為，現金流在疫情持續下只能夠營運少於3個月，而該選項在本次調查上升至22%。現金流在疫情持續下只能夠營運3至6個月由14%上升至32%。現金流在疫情持續下能夠營運7至12個月由6%上升至15%，行業主要是餐飲業(44%)。反映在第五波疫情下社企正面對現金流嚴重緊絀，難以周轉的問題。

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