【單位圖輯】高層三房連淡雅靚裝　家庭客喜執筍盤822萬入市美孚新邨　呎價1.2萬有找

樓市剛需持續，準買家遇到心水單位就，若有幸遇到筍盤則更要把握機會入市。香港置業王英傑表示，美孚新邨一個3房套成交，單位以約822.8萬元易手，折合實用呎價約11,754元，較市價略低。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為美孚新邨1期百老匯街25號高層C室，實用面積約700平方呎，屬3房套間隔，向西望內園景。王英傑稱，單位以880萬元放盤1個月後獲外區客接洽，議價後減價約57.2萬元，以約822.8萬元成交，實用呎價約11,754元，較市價略低。據了解，買家為家庭客，心儀單位位於高層兼靚裝修，故睇樓3次即拍板入市。由代理提供的單位相可見，單位內櫳保留完整靚裝，料買家可省卻一筆裝修費用，即買即住。



資料顯示，原業主在2019年1月以約710萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利112.8萬元，物業升值約16%。

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