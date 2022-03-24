北韓疑試射洲際導彈 或觸美韓紅線（第二版）

北韓今年起曾多次試射導彈，使朝鮮半島局勢再次緊張。南韓媒體引述聯合參謀本部，指北韓疑似向東海海域發射洲際導彈，正分析有關數據。有指，美韓罕見發出事前警告下，北韓今次試射可能觸及紅線。日本防衛省公布試射導彈分析，指今次導彈射程及飛行時間為至今最長及高。

（第二版日本分析北韓導彈射程及其他資料）

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《韓聯社》引述聯合參謀本部報稱，北韓周四（24日）下午，以高角度向東海海域發射遠程彈道導彈。參謀本部分析，以導彈射程估計，北韓可能試射「火星-17」新型洲際彈道導彈。今次亦是北韓今年至今，第12次試射導彈。

南韓總統文在寅同日在總統府青瓦台召開國家安全保障會議緊急會議，商討北韓疑似試射洲際導彈，指今次是北韓領袖金正恩主動撕毀向國際社會的承諾。文在寅強調，北韓試射導彈不止威脅朝鮮半島，更影響亞洲地區乃至國際社會，更明確違反聯合國安理會決定，予以強烈譴責。

日本防衛相岸信夫在參院外交防衛委員會會議上透露，北韓試射的洲際導彈估計飛行約71分鐘﹑飛行距離約1,100公里，最高高度超過6,000公里，並跌入日本專屬經濟區內。防衛省消息指出，北韓今次試射的導彈在飛行時間及高度為至今最長及最高。

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南韓與美國日前公開北韓前兩次洲際導彈性能分析，並發出罕見的事前警告。韓聯社指出，北韓今次試射可能被視為「踏紅線」。若證實北韓試射洲際導彈，美韓可能強硬回應。亦有分析認為，北韓乘南韓因新總統尹錫悅提議搬遷青瓦台引起混亂之時，試探南韓方的反應。

由2月底至今，北韓已4度試射導彈，2月27日及3月5日分別以衛星研發為由兩度試射彈道導彈，周日（20日）亦向西部海域發射4枚火箭彈。但北韓曾在3月16日疑似試射新型洲際彈道導彈，惟試射最終失敗告終。

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責任編輯：吳漢培