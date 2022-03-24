【美團業績】「ATM」壓軸公布第四季業績　美團上季料受累經濟放慢、疫情反覆　降費影響成關注

▲ 【美團業績】美團周五壓軸公布第四季業績 券商預計宏觀環境疲軟、疫情反覆影響外賣需求

業績期踏入尾聲，作為壓軸出場的美團 （03690） 周五公布2021年第四季及全年業績，券商預計上季宏觀經濟疲軟、疫情反覆影響外賣需求，新業務虧損持續。此外投資者關注內地監管部門引導互聯網平台降費對美團今年業務展望影響。

大和上月發表報告預計，美團上季業績穩健，但宏觀環境疲軟，或令美團主要業務收入存在下行風險。大和預計，美團去年第四季外賣收入按年增長 19%，今年首季或放緩至14%，次季則回升至17%。

大和：疫情再現或影響經濟復甦 美團實收率有充足上升空間

大和提到，疫情再現對經濟復甦的可視性蒙上陰影，如果內地下半年復甦處於不溫不火的狀態，美團股價或受壓。但大和稱，消費者需求疲軟的情況下，美團對用戶補貼支出或會減少，若送餐費率下降1%，對外賣經營利潤產生7%的負面影響。大和提到，去年第三季美團補貼佔外賣交易總額（GTV）約3%，部分成熟城市補貼佔比約1.5%，預期實收率有充足上升空間。

中信証券：建議理性看待政策對美團影響

中信証券上月報告稱，美團上季經營表現將符合預期，認為美團業務生態符合大眾對美好生活的向往，建議理性看待政策影響，預計美團上季日均外賣訂單量按年增17%；變現率為13.7%；每單經調整經營溢利約0.38元人（人民幣，下同）。

大摩：美團近期支援商家措施影響力限

摩根士丹利今月初發表報告指，美團近月宣布對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶實行佣金優惠，認為優惠屬短暫性，不會讓外賣定價機制產生結構變化。大摩認為，支援商家措施有助加快疫情後的復甦速度，雖然美團近期面臨疫情不確定性，但對長期前景保持信心，對美團每日訂單量達1億、每單盈利1元的長期外賣目標不變。不過大摩稱，考慮到疫情對訂單數目的短暫影響，將今年淨虧損預測由82億元上調至89億元。

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