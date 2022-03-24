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【禁飛令】Expedia：禁飛令宣布後、離港境航班搜尋量升90%　港人開始考慮7天以內行程

Hot Talk 16:41 2022/03/24

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【禁飛令】Expedia：禁飛令宣布後、離港境航班搜尋量升90%　港人開始考慮7天以內行程

本港第五波疫情有降溫跡象，香港政府將於4月1日起解除9個國家的「禁飛令」，並縮短回港人士檢疫期至7日，旅遊服務預訂平台Expedia指，「禁飛令」宣布解除後，平台上航班搜尋量直線上升，當中香港離境航班搜尋量升90%。

FedEx英航等國際航空公司促林鄭放寬機組人員檢疫【下一頁】

根據Expedia.com.hk數據，對比在公告前過去7天（即3月14至20日）及公告後48小時內（即3月21至23日）的每日平均搜尋量，香港離境航班的整體搜尋量上升90%。按搜尋量升幅計算，最受歡迎的五大海外目的地為倫敦（+130%）、曼谷（+120%）、溫哥華（+105%）、多倫多（+80%）和東京（+75%）。

外國商會要求政府要明確復常路線圖【下一頁】

 數據亦顯示，港人開始考慮7天或以下的行程，反映香港外遊旅客傾向挑選免檢疫或檢疫安排較簡單的目的地。相較宣佈新檢疫安排前，大多旅客傾向考慮一個星期以上甚至長達一個月的旅程。

來港航班搜尋量亦激增285%，超過25%搜尋量來自英國地區，其次為美國（15%）、加拿大（超過10%）、澳洲（10%）及菲律賓（5%）。

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