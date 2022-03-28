【C.E.O.財策精英】宏利分組經理王子健　 轉化航空服務業經驗　以誠待客贏得信任

機艙服務員的工作周遊列國，是不少年輕人的夢想職業，然而工作講求體力，而且晉升機會有限，不少人工作了一段時間後便開始另覓發展。宏利分組經理王子健（Kin）曾擔任機艙服務員多年，早年亦碰上相同處境，有感事業發展停滯不前，希望尋求更長遠及穩定的事業基礎，最終在2019年9月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職理財策劃行業。因為Kin曾於家人生病時體驗過保險帶來的幫助，他更確信理財策劃顧問的工作極具意義，故入行後，一直努力建立自己的專業，在2020年已獲得首個環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），並獲晉升為分組經理，更在2021年以半年時間極速完成連續第二年的MDRT資格，成功在全新事業路上飛得更高、走得更遠。



當千里馬遇上伯樂



Kin的母親在十多年前不幸患上乳癌，幸好母親早早購買了宏利的醫療及住院保險，當Kin協助母親處理索償事宜時，見證了整個理賠過程的效率，所得保障亦令一家人在困境中舒一口氣，可專心對抗病魔，令他對保險業、對宏利留下深刻印象。當年播下的種子，直至他在2019年有感事業上需要新突破，並認識了他的「伯樂」宏利分區總監劉偉良（Mark）後，才真正萌芽，令他決心轉行。



Mark說：「Kin仍是空少時，主要在飛機上負責銷售高價商品，其銷售表現相當優秀，在行內廣為人知，我太太也是其客戶之一，所以當我某次代太太向Kin取貨時，便冒昧遞上卡片，因深信他絕對可勝任理財策劃顧問的崗位，亦可有更大的發揮。」那次短暫的交談，給了Mark機會在往後與Kin深入討論理財策劃行業的前景。後來，在2018年9月至2019年9月的一年時間內，Kin在Mark協助下，一步步部署轉行和應考所需的專業試，故相比大批航空服務員因新冠肺炎疫情而於2020年急謀出路，早着先機的Kin，更顯得有備而來。

▲ 從機艙服務員轉職理財策劃的Kin，短短時間已獲得業界精英指標的MDRT資格，成績亮麗，足證Mark（右）眼光獨到。

把握契機 發揮專業助客戶



擁有豐富銷售及待客經驗的Kin，只用了半年時間便完全適應理財策劃顧問的工作，但他對自己要求很高，故剛開始時始終對自己欠缺信心。為克服這一挑戰，Kin決定從Warm Market（熟悉市場）出發，持續邀約不同的友人去為他們檢視理財規劃，累積實際經驗，過程中部分朋友得知他已加入宏利，亦因宏利是香港最大的強積金供應商*，便主動向Kin查詢詳情，亦助他慢慢建立起自己的客戶群。



Mark稱讚Kin初入行，便已經認清了自己的目標和發展方向，是個有想法的人。他舉例，政府於2020年4月推出保就業計劃，協助商戶渡過經濟難關，而強積金戶口紀錄為申請審核條件之一，由於Kin認識不少飲食業老闆，保就業計劃推出翌日，他已經迅速捕捉到市場的需求，馬上協助相關客戶準備有關資料，為他們分憂，同時亦借機為客戶回顧疫情中的保障需要，親手為自己創造了機會。Kin直言自己入行以來時刻提醒自己保持著助人的初心，因自己及家人也曾受惠於保險，故希望自己也能以專業服務為更多人未雨绸缪，盡能力在客戶有需要時伸出援手。



堅持助人初心 真心終獲回報



除了「保就業」一役，另一次令Kin感到難忘的經歷，是他入行初期，曾遇上一位沒有任何醫療保險的女士，傾談下得知對方身體有小毛病，但仍拒絕了他的醫療保障建議，只詢問了一些醫生轉介的意見。此後，Kin仍會偶爾主動問候她的近況，但一直未有回覆，直至有天對方又突然詢問有沒有胸肺科醫生可介紹，了解後得知她同樣沒有買保險的父親確診第四期癌症，令她束手無策，「慶幸其父親接受治療後亦大致康復。而連續經歷了自己和家人的健康風波後，這名女士終於願意聆聽我深入講解保險的重要性及作用，最終成為了我的客戶。我當時覺得特別有滿足感，因為她遇上困難時主動找我，令我知道我獲得了客戶的信任。而當她簽下保單時我亦特別開心，這對我來說並非一宗生意，而是得知她往後人生能得到更好保障而替她高興。」



展望未來，Kin將繼續堅持助人的初心去做好本份，但一人力量有限，已晉升為分組經理的他會努力建立團隊去服務更多客戶。他相信只要堅持播下種子，終會得到豐收回報。

▲ 喜歡運動的Kin曾登上日本富士山，親眼欣賞到「御來光」的美景。在事業路上，他亦相信只要努力付出，無論天上地下，總會飛得更高、看到更廣闊的一片天。

* 強積金市場佔有率，乃按強積金計劃保薦人的強積金管理資產計算。資料來源：截至2021年12月31日的《Mercer強積金市場佔有率報告》

（特約）