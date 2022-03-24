▲ 【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」 馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」

繼內地去年出台多輪行業新政策或監管新規後，房地產、民營教育、遊戲等行業陸續有龍頭公司，公開表明企業面臨「過冬」。騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰，在2021年總結的員工大會上，同樣提及「過冬」一詞，並提及「過冬」需要進行降本增效，並且強化內部協作。

據內媒報道指，馬化騰表示，過冬的時候要考慮兩點，一是調整姿態，因應外部環境變化進行降本增效，把子彈用在關鍵的戰役上。他道：

「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」

他指，「過冬」的時候需要重新「減肥增肌」，醞釀下一個風口或者戰役。除降本增效外，還要強化內部協作，而不是單打獨鬥，如企業微信、騰訊會議和騰訊文檔三個SaaS產品融合打通，就是內部協作的典型例子。

騰訊日前公布去年全年業績，當中經調整淨利潤僅按年微增1%，是近十年以來增幅最慢的一年。

相關文章：【騰訊業績】一文看清投行最新騰訊目標價 料上半年遊戲廣告難有起色

相關文章：【騰訊700業績】微信支付「拆骨」納入金融控股公司？ 騰訊劉熾平：曾探索成立需要 倘落實亦影響中性

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里