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【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」

新經濟追蹤 16:37 2022/03/24

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【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」

繼內地去年出台多輪行業新政策或監管新規後，房地產、民營教育、遊戲等行業陸續有龍頭公司，公開表明企業面臨「過冬」。騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰，在2021年總結的員工大會上，同樣提及「過冬」一詞，並提及「過冬」需要進行降本增效，並且強化內部協作。

騰訊上季收入增8%，經調整溢利248.8億人幣，同遜預期【下一頁】

據內媒報道指，馬化騰表示，過冬的時候要考慮兩點，一是調整姿態，因應外部環境變化進行降本增效，把子彈用在關鍵的戰役上。他道：

「如果戰場上沒人了，子彈還在掃射是沒意義的。」

他指，「過冬」的時候需要重新「減肥增肌」，醞釀下一個風口或者戰役。除降本增效外，還要強化內部協作，而不是單打獨鬥，如企業微信、騰訊會議和騰訊文檔三個SaaS產品融合打通，就是內部協作的典型例子。

騰訊日前公布去年全年業績，當中經調整淨利潤僅按年微增1%，是近十年以來增幅最慢的一年。

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