【MPF】9隻恒指MPF追蹤盈富基金 涉資80億元

▲ 市面現有9隻恒指MPFF追蹤盈富基金，料受換經理人影響。

市傳盈富基金 （02800） 快將撤換投資經理，道富料出局，恒指公司及南方東英入圍角逐。而強積金（MPF）專家駿隆指，市面現有9隻恒指MPF追蹤盈富基金，涉及資產總值80億元，估計擬為此稍後須作變更。

駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，現時市場共有14隻與恒生指數掛鈎的MPF基金，當中有9隻緊貼盈富基金，包括MPF一哥、宏利環球精選計劃旗下的恒指MPF等。而截至2月底止，這9隻恒指MPF基金的總資產80億元，約佔MPF總額1.13萬億元的不足0.1%。

盈富基金據報將換經理人【下一頁】

談及今年恒生指數MPF與港股MPF的回報，兩者表現較參差。王玉麟表示，據2月份的駿隆MPF指數顯示，上月恒指MPF跌4.5%，較港股MPF的3.5%跌幅大。不過，如以今年首兩個月來看， 主動式管理的港股MPF下滑3% ，同期恒指MPF下挫4.4%，兩者未見明顯差別。

對於現市況宜揀恒指MPF還是港股MPF？王玉麟認為，在正常的市況，主動式管理的基金不易跑贏被動式ETF。可是，目前大市仍飽受疫情反覆等不明朗因素所左右，主動管理的MPF基金，投資經理會因應市場轉變，較貼市調整組合。況且，如以中長期來着，相信主動式管理的港股MPF會跑贏恒指MPF，皆因大市仍受病毒突襲、科技蛻變、人口老化、以至ESG要求等變數所影響，基金經理會適時作靈活調整，惟市民仍需審慎選擇。

此外，MPF被動式基金亦甚多元化，例如BCT銀聯的恒指基金是追蹤盈富基金。反觀，中銀系旗下的恒指MPF基金，已率先於去年9月，換走道富、改選南方東英作投資經理。而永明金融採富時香港指數，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 旗下恒指MPF，一直複製自家的恒指相關產品。

積金評級：3月MPF料蝕逾127億

另積金評級今天指，強積金連續3個月見紅。估算3月份MPF虧損約超過127億元，令首季虧損擴大至約740億元，是自2020年第一季以來，最慘淡的開首季度。

而460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2700元，而今年以來累計人均約蝕16100元。強積金總資產估算將由去年底約1.182 萬億元，下跌 5.16%至3月底約1.121萬億港元（相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘由約25.77萬元縮水至約24.44萬元）。強積金基金的平均投資回報在3月份下跌了 2.52%，今年以來則急挫7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。至於中港股票是3月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪