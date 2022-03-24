  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】9隻恒指MPF追蹤盈富基金 涉資80億元

16:55 2022/03/24

分享：

市面現有9隻恒指MPFF追蹤盈富基金，料受換經理人影響。

市傳盈富基金 （02800） 快將撤換投資經理，道富料出局，恒指公司及南方東英入圍角逐。而強積金（MPF）專家駿隆指，市面現有9隻恒指MPF追蹤盈富基金，涉及資產總值80億元，估計擬為此稍後須作變更。

駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，現時市場共有14隻與恒生指數掛鈎的MPF基金，當中有9隻緊貼盈富基金，包括MPF一哥、宏利環球精選計劃旗下的恒指MPF等。而截至2月底止，這9隻恒指MPF基金的總資產80億元，約佔MPF總額1.13萬億元的不足0.1%。

盈富基金據報將換經理人【下一頁

談及今年恒生指數MPF與港股MPF的回報，兩者表現較參差。王玉麟表示，據2月份的駿隆MPF指數顯示，上月恒指MPF跌4.5%，較港股MPF的3.5%跌幅大。不過，如以今年首兩個月來看， 主動式管理的港股MPF下滑3% ，同期恒指MPF下挫4.4%，兩者未見明顯差別。

對於現市況宜揀恒指MPF還是港股MPF？王玉麟認為，在正常的市況，主動式管理的基金不易跑贏被動式ETF。可是，目前大市仍飽受疫情反覆等不明朗因素所左右，主動管理的MPF基金，投資經理會因應市場轉變，較貼市調整組合。況且，如以中長期來着，相信主動式管理的港股MPF會跑贏恒指MPF，皆因大市仍受病毒突襲、科技蛻變、人口老化、以至ESG要求等變數所影響，基金經理會適時作靈活調整，惟市民仍需審慎選擇。

此外，MPF被動式基金亦甚多元化，例如BCT銀聯的恒指基金是追蹤盈富基金。反觀，中銀系旗下的恒指MPF基金，已率先於去年9月，換走道富、改選南方東英作投資經理。而永明金融採富時香港指數，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 旗下恒指MPF，一直複製自家的恒指相關產品。

積金評級：3月MPF料蝕逾127億

另積金評級今天指，強積金連續3個月見紅。估算3月份MPF虧損約超過127億元，令首季虧損擴大至約740億元，是自2020年第一季以來，最慘淡的開首季度。

而460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2700元，而今年以來累計人均約蝕16100元。強積金總資產估算將由去年底約1.182 萬億元，下跌 5.16%至3月底約1.121萬億港元（相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘由約25.77萬元縮水至約24.44萬元）。強積金基金的平均投資回報在3月份下跌了 2.52%，今年以來則急挫7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。至於中港股票是3月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。

相關文章：【MPF】強積金首季平均回報急跌逾6% 人均供款輸逾1.5萬

【MPF】首隻抗通脹MPF基金獲批  BCT亞洲收益退休金4月25日推

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

盈富基金（02800） 港股 強積金 退休組合

下一篇文章

【外滙走勢】5大滙市專家把脈 花旗最看好美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】半年人民幣定存息最高2.8厘 較人行央票2.6厘票息高
【人幣定存】半年人民幣定存息最高2.8厘 較人行央票2.6厘票息高
【美股焦點】摩通降標普500指數年底目標價至4900點　美股今年大部分升幅來自下半年
【美股焦點】摩通降標普500指數年底目標價至4900點　美股今年大部分升幅來自下半年
【人幣定存】1年人民幣定存3厘快閃超高息 最多賺息逾20萬
【人幣定存】1年人民幣定存3厘快閃超高息 最多賺息逾20萬
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
【港元定存】發鈔行鬥加港元定存息 1年高息王賺息14萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款