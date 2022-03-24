  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技巨擘】蘋果收購英國開放銀行 擴大歐洲市場金融服務

理財智慧 15:00 2022/03/24

分享：

據加密貨幣媒體《The Block》報導，蘋果以1.5億美元（折合約11.7億港元）收購了英國的開放銀行、信用證明初創公司Credit Kudos，後者在公司官網上也表明自己是蘋果的子公司。此收購將會擴大蘋果在歐州的金融服務。

Credit Kudos是一個信用核查機構，他們號稱自己能比別家銀行更全面地了解個人的財務和信用狀況，同時能對銀行帳戶進行數據分析，提供客戶在尋求貸款或其它金融服務時更快、更好地做出決策。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

蘋果目前的實體金融服務只有Apple Card信用卡，而且只限於美國市場。Credit Kudos能夠幫助Apple更準確地確認英國用戶的資質，成為Apple Card進軍歐洲市場的一大步。

開放銀行是指銀行透過與第三方平台合作，以開放應用程式介面（Application Programming Interface，API）來共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
經濟 Apple Card 金融服務 信用卡 Apple 英國 香港 美國 銀行 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款