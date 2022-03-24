【科技巨擘】蘋果收購英國開放銀行 擴大歐洲市場金融服務

據加密貨幣媒體《The Block》報導，蘋果以1.5億美元（折合約11.7億港元）收購了英國的開放銀行、信用證明初創公司Credit Kudos，後者在公司官網上也表明自己是蘋果的子公司。此收購將會擴大蘋果在歐州的金融服務。

Credit Kudos是一個信用核查機構，他們號稱自己能比別家銀行更全面地了解個人的財務和信用狀況，同時能對銀行帳戶進行數據分析，提供客戶在尋求貸款或其它金融服務時更快、更好地做出決策。

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蘋果目前的實體金融服務只有Apple Card信用卡，而且只限於美國市場。Credit Kudos能夠幫助Apple更準確地確認英國用戶的資質，成為Apple Card進軍歐洲市場的一大步。

開放銀行是指銀行透過與第三方平台合作，以開放應用程式介面（Application Programming Interface，API）來共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

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責任編輯：龍紀瑩