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【業績｜內險股】國壽純利509億元人幣按年微升1％、新業務價值倒退逾兩成　派息每股0.65元人民幣

股市 16:45 2022/03/24

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國壽 （02628） 公佈去年業績，大致符合預期。期內實現總保費收入6,183.27億元（人民幣，下同），按年升1％；純利509.21億元，按年增長1.3%。國壽指受行業整體調整影響，一年新業務價值為447.80億元，按年跌23.3%。集團又宣派股息每股0.65元人民幣，與2020年度的0.64元人民幣相若。

國壽表示，受消費需求釋放趨緩、銷售人力規模下降等因素影響，人身險業保費收入增速進一步放緩，行業發展面臨前所未有的壓力，惟公司去年經營整體穩健，投資表現良好。

集團去年續期保費4,424.63億元，按年升5.8%。受疫情和保險需求釋放趨緩等因素影響，新單保費為1,758.64億元，按年跌9.3%。首年期交保費為984.10億元，按年降14.7%，其中，十年期及以上首年期交保費為416.82億元，按年下降26.1%。長險有效保單數量3.23億份，按年增長1.9%。退保率1.20%，按年升0.11個百分點。

代理銷售人數按年大減近三成

國壽去年總資產規模48,910.85億元，按年升15%。公司稱，持續優化大類資產配置管理，期內總投資收益2,140.57億元，按年增長7.8%；總投資收益率4.98%，按年跌32個基點。集團稱受權益市場波動影響，考慮當期計入其他綜合收益的可供出售證券公允價值變動淨額後，綜合投資收益率為4.87%，按年跌146個基點。

其他指標方面，國壽去年內含價值12,030億元。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為253.70%及262.41%，分別跌6.4%及6.51%。個險銷售人力82萬人，較去年上半年的115萬人大減28.7%。國壽承認，受疫情多點散發和市場環境影響，行業普遍面臨銷售隊伍增員難、留存難的問題。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 內地保險股 中國人壽（02628） 派息 純利 新業務價值 內含價值 業績公布
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