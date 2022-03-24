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【NFT】「四叔」姪仔李應樵 Coinllectibles 夥拍NBA名人堂成員Chris Webber 推DOT創運動娛樂NFT新市場

理財智慧 16:49 2022/03/24

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由恒地（00012）創辦人「四叔」李兆基的姪兒李應樵（Herbert）擔任創始人兼顧問委員會主席的Fusion NFT公司 Coinllectibles，今日（24日）宣布與NBA名人堂成員、企業家 Chris Webber（克里斯韋伯） 合作，以獨有的數字所有權代幣（Digital Ownership Token，DOT）和元宇宙，顛覆運動娛樂的NFT市場。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

對於這個突破性的計劃，Chris Webber表示，在這個數字時代，有眾多機會與粉絲、專業運動員和藝人等進行互動，並推出突破性的產品，無論是在虛擬世界中，還是在現實生活中，超越NFT的一些限制，帶來令人興奮的VIP體驗。期望公司的DOT 被視為黃金標準，並擁有具意義與目標的價值。與此同時，將在3月28日推出我的母校密歇根大學DOT系列，隨後將推出其他運動員和藝人的獨家產品。 

Chris Webber將成為Coinllectibles Sports的主理人，帶領集團以科技緊密連接粉絲、運動員與藝人。 而是次建立的運動部門，將擴大NFT市場，令科技和運動紀念品連接起來。這次合作將NFT和區塊鏈技術用於其創新的DOT技術中，帶起全球觀眾對各項運動項目的互動、認識、參與和享受。新成立的Coinllectibles Sports將以NFT和區塊鏈技術加強NFT社區對運動員、粉絲群和各種運動項目的參與。 

 

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責任編輯：羅浩濂

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