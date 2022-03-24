  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情資訊】新加坡宣布放寬防疫限制 下月1日起入境後毋須隔離

理財智慧 16:41 2022/03/24

分享：

因應新加坡疫情持續緩和，新加坡宣布將放寬防疫限制，已接種兩劑疫苗的旅客，下月1日起入境後毋須隔離，只需提供出發前48小時內的陰性證明，入境後亦毋須做檢測，並透過疫苗接種者旅遊框架，讓新加坡人更容易出國。

【疫後新常態】思科發表混合工作模式調查 88%本地上班族在家活躍寬頻上網至少4小時【下一頁

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

另一方面，社交聚會人數限制由目前的5人放寬至10人，新規定允許民眾在戶外選擇不戴口罩，但在室內仍要戴口罩。同時容許7成半居家辦公的員工返回工作場所。過千人出席的大型活動，人數限制在場地容量的7成半。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

李顯龍表示，Omicron病毒在新加坡引發的感染高峰期已過，不少染疫人士已經康復，國家的群體免疫力更強，在考慮所有因素後，決定放寬社交距離措施，他指新加坡已經做好準備，果斷地邁向與病毒共存。但在決定放寬步伐時，仍要考慮醫療系統負擔能力，不可徹底放鬆警惕。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
疫情 新加坡

上一篇文章

【NFT】「四叔」姪仔李應樵 Coinllectibles 夥拍NBA名人堂成員Chris Webber 推DOT創運動娛樂NFT新市場

下一篇文章

新世界「愛互送」捐贈平台　獲大家樂捐50萬餐飲券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款