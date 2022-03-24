【疫情資訊】新加坡宣布放寬防疫限制 下月1日起入境後毋須隔離

因應新加坡疫情持續緩和，新加坡宣布將放寬防疫限制，已接種兩劑疫苗的旅客，下月1日起入境後毋須隔離，只需提供出發前48小時內的陰性證明，入境後亦毋須做檢測，並透過疫苗接種者旅遊框架，讓新加坡人更容易出國。

【疫後新常態】思科發表混合工作模式調查 88%本地上班族在家活躍寬頻上網至少4小時【下一頁】

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

另一方面，社交聚會人數限制由目前的5人放寬至10人，新規定允許民眾在戶外選擇不戴口罩，但在室內仍要戴口罩。同時容許7成半居家辦公的員工返回工作場所。過千人出席的大型活動，人數限制在場地容量的7成半。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

李顯龍表示，Omicron病毒在新加坡引發的感染高峰期已過，不少染疫人士已經康復，國家的群體免疫力更強，在考慮所有因素後，決定放寬社交距離措施，他指新加坡已經做好準備，果斷地邁向與病毒共存。但在決定放寬步伐時，仍要考慮醫療系統負擔能力，不可徹底放鬆警惕。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱