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【有相睇】尋盤半年終落腳首都三房套　新婚夫婦1,046萬上車築愛巢

股樓投資 17:03 2022/03/24

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樓市氣氛轉活，業主放盤續有減價空間，亦有不少上車客趁機尋寶。美聯物業黃少明表示，有睇樓半年新婚夫婦成功上車，斥資1,046萬元入市日出康城首都3房單位。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

成交單位為首都5座右翼高層A室，實用面積716方呎，屬3房1套連士多房間隔，內櫳企理，景觀開揚，吸引睇樓半年新婚夫婦承接，據悉，單位去年5月放盤，原叫價1,100萬元，近日調減54萬，減幅約5%，以1,046萬元成交，折合實用呎價約14,609元。值得留意，在最新「財爺Plan」公布放寬按保門檻後，單位若只以樓價計，可做足八成按揭，即首期最低為209.2萬元。

資料顯示，上址原業主於2014年4月以575萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利471萬元，升值約82%。

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文 : 謝昕蕎

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