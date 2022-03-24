【帶你睇盤】屯門兩房叫價450萬　黑白灰型格設計　低門檻置業

近期樓價持續回落，不少有意置業者趁機入市。今次的推介為屯門兆邦苑中層2室單位，實用面積376平方呎，兩房間隔，叫價450萬元（自由市場價）。單位最大賣點是有靚裝修，可即買即住。

資料顯示，兆邦苑位於屯門北田景路38號，於1991年5月入伙，提供612個單位，鄰近輕鐵田景站，實用面積約374平方呎，至最大566平方呎。

單位相片

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放盤單位 屯門兆邦苑中層2室（物業編號：AN227230） 實用面積 376平方呎 間隔 兩房 叫價 450萬元（自由市場價） 賣點 鄰近鐵路站、有裝即住、低門檻置業、間隔四正

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註︰

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