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【帶你睇盤】屯門兩房叫價450萬　黑白灰型格設計　低門檻置業

股樓投資 17:26 2022/03/24

分享：

近期樓價持續回落，不少有意置業者趁機入市。今次的推介為屯門兆邦苑中層2室單位，實用面積376平方呎，兩房間隔，叫價450萬元（自由市場價）。單位最大賣點是有靚裝修，可即買即住。

資料顯示，兆邦苑位於屯門北田景路38號，於1991年5月入伙，提供612個單位，鄰近輕鐵田景站，實用面積約374平方呎，至最大566平方呎。

單位相片

    點擊圖片放大
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放盤單位 屯門兆邦苑中層2室（物業編號：AN227230）
實用面積 376平方呎
間隔 兩房
叫價 450萬元（自由市場價）
賣點 鄰近鐵路站、有裝即住、低門檻置業、間隔四正

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?268863B

同場加映【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 居屋自由市場 兆邦苑 屯門

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