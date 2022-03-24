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【大行報告】高盛維持友邦買入評級　目標價降至101元、仍高現價兩成

股市 16:26 2022/03/24

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高盛維持友邦買入評級，目標價降至101元。

友邦 （01299） 早前公佈去年業績，高盛在績後維持其「買入」評級，續將該股列入確信買入名單，但將目標價由之前的105元降至101元，最新目標價仍較周四收市價82.8元高逾兩成。

高盛指，友邦內地市場去年下半年利潤下跌，主要反映儲蓄型產品比重上升，因較高利潤的危疾險銷售受內地居民可支配收入放緩影響。高盛繼續預期，友邦內地市場今年首季利潤錄雙位數倒退，並關注集團內地的代理人數與生產力。

本港市場方面，高盛相信近期的社交距離措施將影響友邦下半年銷售與利潤，但2020年其他市場的經驗顯示，有關影響或只屬短暫，料本港市場銷售與利潤將於下半年復甦。同時，去年第四季集團到訪澳門的內地旅客之銷售佔比，相當於集團本港新業務價值7%，較去年首季的3%有所上升。友邦料有關動力可持績，料澳門今年首三季將貢獻集團本港銷售6%至7%，直至中港旅遊限制第四季放寬為止。

資本運用方面，高盛指友邦之前宣佈的100億美元回購計劃，可容許集團未來三年充份利用其產生的自由盈餘。考慮到全額回購之影響後，高盛料友邦2024年的自由盈餘有150億美元，營運股東回報率（ROE）亦料於2024年升至13%，認為強勁的資產負債表將容許友邦維持高股東回報。

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