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【韓國財閥】傳為籌錢繳付天價遺產稅　三星集團李家成員抛售值11億美元股票

環球政經 19:51 2022/03/24

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據《路透社》報道，三星電子於本周四出售價值約11億美元的股票，有分析師認為是次交易，是由於三星集團李氏家族籌集現金以支付巨額稅款。據《路透社》所得文件顯示，韓國國民銀行出售了約1,990萬股三星股票，每股6.88萬韓元，比起周三的收盤價7.05萬韓元折價2.4%，而是次交易幕後賣方是三星集團李氏家族成員。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

報道指出，出售的股票與洪羅喜的持股數匹配，洪羅喜為三星集團第二任會長李健熙的遺孀、即李在鎔的母親。去年10月，洪羅喜與國民銀行簽署信託協議，管理她在三星的0.33%，即1,990萬股持股；該份信託協議期將於4月25日完結。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市  精選10隻避險港股【見下頁

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消息人士向路透社透露，自2020年李健熙去世後，三星的李氏家族決定利用關聯公司的股份，支付超過100億美元的遺產稅。

韓國的稅法允許分期付款，先支付總額的六分之一，其餘的在5年內按年利率支付。即使是分期付款，有分析師預計李家的繼承人每年須繳付2萬億韓元（16.4億美元）。

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撰文 : 陳楚琨

銀行 路透社 遺產稅 經濟 股票 南韓 南韓圜 Samsung

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