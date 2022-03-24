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【虛擬銀行】ZA Bank開業2周年送禮、最高可獲20萬ZA Coin獎賞　推新冠康復者零等待投保服務

Hot Talk 16:16 2022/03/24

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【虛擬銀行】ZA Bank開業2周年送禮、最高可獲20萬ZA Coin獎賞　推新冠康復者零等待投保服務

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）今正式開業兩周年，為app用戶舉辦專屬「頒獎典禮」及向用戶送禮物，禮物包括：高達20萬ZA Coin獎賞（100 ZA Coin可換成1港元，20萬ZA Coin可換成2000港元 ）、開戶優惠、ZA Card消費324%回贈、「ZA 卡數師」4%現金回贈。

ZA Coin獎賞方面，每名用戶將獲發專屬的「提名獎賞」，抽取由定存加息券、貸款減息券或保險優惠碼任何兩款組成的獎賞組合；成功邀請6位好友為自己投票，可獲餘下的一款獎賞，另加最高20萬ZA Coin獎賞。

開戶優惠方面，即日起至今年4月21日，全新用戶憑邀請碼 【ZA2HBD】開立ZA Bank帳戶，並於成功開戶後14日內在任何商戶使用ZA Card作合資格消費1次，可獲222元現金獎賞。

ZA Card 消費324%回贈方面，即日起至今年4月20日，用戶憑ZA Card作不少於10元的合資格簽賬交易，可獲得一次「最勁抽」機會，抽取高達簽賬額324%的回贈獎賞或其他指定獎賞。

「ZA 卡數師」4%現金回贈方面，即日起至本月31日，用戶成功申請信用卡帳單分期計劃並於4月14日或之前提取，將可獲得高達賬單分期金額4%之現金回贈。

伙ZA Insure推新冠康復者零等待投保

該行亦宣布伙拍數碼保險公司ZA Insure，面向新冠康復者提供零等待的投保服務。從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠康復者，現時經ZA Bank App投保「ZA 人壽保」 ，毋須等待，可進行標準核保程序，最快3分鐘獲得保障。今年4月20日或之前，全新及現有用戶經ZA Bank App憑優惠碼【ZA2HBD】換領「ZA 人壽保」，更可獲贈首3個月100萬元保額的人壽保障。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

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