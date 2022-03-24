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【大行報告】一文看清大行最新中移動目標價　派息前景推動價值重估

股市 16:13 2022/03/24

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中移動 （00941） 派息有驚喜，多間大行紛紛上調目標價。摩通發表報告，將中國移動評級由「中性」升至「增持」，指派息前景推動估值重估，目標價由60元上調至70元。

摩通指，中移動去年派息增長23%，及承諾派息比率將由去年的60%，提升到2023年的最少70%，對市場是積極驚喜。該行又指，中移動的移動業務持續復甦，相信中國廣電進入5G市場不會導致價格競爭加劇，預料集團2022年服務收入和盈利增長良好。

瑞銀：升中移動目標價至80元

瑞銀發表報告指，中移動業績穩健、派息增加，提升股東回報，目標價由75元上調至80元。該行認為，中移動派息有驚喜，公司目標由2021年起三年內，以現金方式分配的利潤逐步提升至當年純利70%以上，並預計2022年資本支出僅增長0.9%，相信隨著5G資本支出的更大靈活性，中移動可在保持總資本支出穩定的同時，增加對新業務的投資。

瑞銀指，中移動股價由年初以來上漲16%，但估值仍處於2022年市盈率7至8倍的谷底水平，將中移動2022年至24年每股派息預測上調10%至20%，考慮了新派息指引。

國盛證券：4原因列「買入」評級

國盛證券發表報告，予中移動「買入」評級，主要由於（1）移動業務強勢反轉，家寬業務增勢強勁；（2）政企業務規模突破，移動雲表現亮眼；（3）高度重視股東回報，分紅比例大幅提升；（4）2022年資本開支基本持平，從5G轉向雲能力建設。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

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