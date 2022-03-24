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【外滙走勢】5大滙市專家把脈 花旗最看好美元

16:23 2022/03/24

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第2季於下周降臨，花旗於次季最看好美元。

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轉眼間下周五（4月1日）已是第2季，滙市名家正忙於為次季的市況把脈，本報綜合5位專家的精闢見解，對下季的首選推介外幣各有心水，美資大行花旗看好美元，且料美滙指數短期內破百。惟信銀國際、光大證券國際及乒乓智滙的名家，卻不約而同力薦澳元。大新 （02356） 的滙巿達人則推介澳紐孖寶。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局保持鷹派態度，料美滙指數於未來3個月內上衝100.19，半年至1年再下試98.6，長期目標為96.4。

廖嘉豪補充，英倫銀行與大多數其他G10央行相比，在短期內更有可能發出強硬的信息，或導致英鎊表現優於低息貨幣。他料英鎊於3個月內見1.3，半年至1年為1.31，長線目標為1.32。

聯儲局5月加息0.5厘機會超6成【下一頁

談及商品貨幣，廖嘉豪認為，澳元相對低息貨幣、如日圓（鴿派的日本央行）及歐元表現較優。料3個月內澳元見0.74，半年至1年為0.73，長期目標0.76。紐元方面，聯儲局的鷹派態度也令紐元難以突破0.69至0.7的關口，3個月內料為0.69，半年到1年為0.68，長期目標為0.65，但紐元兌日圓和歐元或可逢低買入。

此外，對兩大積弱孖寶的滙價預測，廖嘉豪預期，3個月內歐元低見1.07，半年至1年重上1.1，長期目標1.12。日圓同期預測分別為115、116及112。

至於加元，廖嘉豪表示，加拿大央行已調升利和4月可能開始縮減資產負債表，令保持看升加元的觀點不變。但同樣地，他相信加元相對低息貨幣（歐元和日圓）比兌美元表現更優，料3個月內加元見1.28，半年到1年為1.29，長期目標挑戰1.2。

另方面，3大名家齊唱好澳元。乒乓滙智高級董事陳欣首選推介澳元，料年內高位0.79，低位在0.71，年底目標0.77。看好澳元的主因有4，包括：（1）市場憧憬俄烏局勢有機會緩和，利好風險資產及商品貨幣；（2）即使雙方達成停火協議，西方對俄羅斯制裁也難以撤銷，令大宗商品價格維持高企，繼續利好商品貨幣；（3）澳洲經濟表現良好，央行轉鷹；（4）技術上滙價早前於69.9美仙附近已形成雙底，伺機反彈。

澳元定存息最高11厘【下一頁

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，第2季最具升值潛力的外幣料為澳元，因澳洲經濟保持復甦，澳洲央行有機會提早加息，以對抗通脹。卓亮料澳元今年的高低位介乎0.71至0.78，年底目標0.76。

光大證券國際外滙策略師黄俊能預測，澳元今年高位為0.78，低位在0.68，年底目標價為0.76。西方國家對俄羅斯的制裁行動，除影響原油及天然氣外，同時亦影響煤產品的出口，導致有關商品價格升至高位。而澳洲除鐵礦石外，亦是煤炭和液化天然氣的主要出口國，故此價格上升亦支持貿易表現，澳元亦同時受惠。

黃俊能相信，澳洲經濟將持續改善並達至儲行目標水平，令澳儲行難以長時間維持寬鬆的貨幣政策，在往後收緊貨幣政策的力度不會過份落後於其他主要央行，為澳元提供追落後的機會。

大新高級經濟師溫嘉煒表示，整體商品價格若保持高企，澳紐等商品貨幣於第二季有機會跑贏其他非主要美元貨幣。澳元今年預測範圍兌美元料在0.69至0.78上落；紐元為0.65至0.74。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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