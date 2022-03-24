  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利175】吉利據報評估俄羅斯市場前景、暫停白俄廠房　東歐為去年最大出口市場

股市 15:58 2022/03/24

分享：

【吉利175】吉利據報評估俄羅斯市場前景、暫停白俄廠房　東歐為去年最大出口市場

烏克蘭遭俄羅斯入侵，多家企業正評估俄羅斯業務風險。吉利汽車 （00175） 據報正評估俄羅斯市場的前景，並已暫停營運白俄羅斯工廠，吉利汽車主要利用該廠生產汽車出口至俄羅斯。

外電報道指，吉利汽車正評估俄烏衝突對公司的好壞，包括繼續向俄羅斯出口汽車或損害吉利汽車同系品牌，維持營運對供應鏈及當地市場的影響。

另一方面，因應福士（Volkswagen）及豐田等主要競爭對手停止俄羅斯銷售汽車，吉利能否從中獲得機會。

吉利去年東歐收益32億　最大出口市場

吉利汽車昨日公布全年業績，披露東歐市場取代馬來西亞，成為公司在中國以外最大市場，年度收入增44%至31.8億元人民幣，但只佔全年總收益3%。

吉利汽車管理層昨日強調出口為公司未來數年增長關鍵，但主要提及西歐、亞太地區機會，未提東歐市場。據2020年年報，吉利汽車以白俄、馬來西亞本地化生產，減輕外匯風險，在白俄聯營公司生產、營銷及銷售汽車，也有俄羅斯子企營銷及銷售汽車。

**港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊**

相關文章：

【吉利業績】大行紛調低吉利目標價　芯片供應偏緊及市場環境仍具挑戰

【業績｜汽車】吉利今年至少推8款雷神混能車、極氪電動MPV　芯片供應可於次季改善

【業績｜汽車股】吉利汽車去年少賺12%、末期息增5%至0.21元　「芯片短缺無減弱跡象」

 

港股 汽車股 烏克蘭 白俄羅斯 俄羅斯 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【業績｜啤酒股】潤啤急跌近7%　去年溢利大增1.2倍至45億元人民幣、不排除6至7月後加價4%至6%（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】祈福醫院赴港遞上市申請　去年純利增149%至1.31億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款