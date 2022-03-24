▲ 【吉利175】吉利據報評估俄羅斯市場前景、暫停白俄廠房 東歐為去年最大出口市場

烏克蘭遭俄羅斯入侵，多家企業正評估俄羅斯業務風險。吉利汽車 （00175） 據報正評估俄羅斯市場的前景，並已暫停營運白俄羅斯工廠，吉利汽車主要利用該廠生產汽車出口至俄羅斯。

外電報道指，吉利汽車正評估俄烏衝突對公司的好壞，包括繼續向俄羅斯出口汽車或損害吉利汽車同系品牌，維持營運對供應鏈及當地市場的影響。

另一方面，因應福士（Volkswagen）及豐田等主要競爭對手停止俄羅斯銷售汽車，吉利能否從中獲得機會。

吉利去年東歐收益32億 最大出口市場

吉利汽車昨日公布全年業績，披露東歐市場取代馬來西亞，成為公司在中國以外最大市場，年度收入增44%至31.8億元人民幣，但只佔全年總收益3%。

吉利汽車管理層昨日強調出口為公司未來數年增長關鍵，但主要提及西歐、亞太地區機會，未提東歐市場。據2020年年報，吉利汽車以白俄、馬來西亞本地化生產，減輕外匯風險，在白俄聯營公司生產、營銷及銷售汽車，也有俄羅斯子企營銷及銷售汽車。

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