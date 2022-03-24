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【新股IPO】祈福醫院赴港遞上市申請　去年純利增149%至1.31億人幣

新股IPO 15:54 2022/03/24

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祈福醫院赴港遞上市申請　去年純利增149%至1.31億人幣

內地綜合醫療及康養服務供應商祈福醫療集團遞交在港上市申請，祈福醫療在2021年財政年度公司在2021年財政年度，合共錄得12.06億元的收入，按年增長39.5%；期內股東應佔利潤為1.31億元，按年增長149.3%，中泰國際為獨家保薦人。

在2021年財政年度中，毛利率為31.7%，對比2020財年增長9.4個百分點；純利率為10.9%，按年增長4.8個百分點。

祈福醫療集團旗下主要運營包括廣東祈福醫院、一間月子中心、一間護老服務中心、一間口腔門診部以及五間零售藥房。公司致力發展「廣東祈福醫院」和「祈福醫療」品牌打造為以「醫養模式」為基礎的服務，計劃在廣東省建立更多配套抗氧設施，以擴張康養網絡。

在2021年財政年度，廣東祈福醫院營運病床數量為1352張，住院就診人次為29139人，平均住院天數達8.4日，平均每次門診支出為17992元人民幣。

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