【疫後新常態】思科發表混合工作模式調查 88%本地上班族在家活躍寬頻上網至少4小時

新冠疫情已經超過兩年，混合工作模式開始成為新常態，本地僱主亦開始尋求各種科技，為未來做好準備，而為成功實踐混合工作模式，寬頻服務可說至為關鍵。思科（美：CSCO）近日發表《思科寛頻指數》（Cisco Broadband Index）調查，發現用戶比以往任何時候更加重視互聯網連接。根據針對30個市場近60,000名員工的家庭寬頻連接、質素和使用量的全球調查，發現若無法全面連接至快速和可靠的網絡，經濟和社會便會相應無法增長。

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調查顯示，72%香港員工表示寬頻服務需要顯著改善，才足以支援他們實踐混合工作此類新型工作模式。 78%受訪者表示，寬頻連接的可靠性和質素對他們而言很重要。當中有兩項關鍵數據，突顯了香港受訪者對高性能互聯網連接的依賴：88%受訪者每天在家中活躍使用寬頻4小時或更長時間，而59%受訪者則表示他們家中會有3個或更多的用戶，同一時間連接家裏的網絡。41%香港受訪者，計劃在未來12個月內升級其互聯網服務，反映了遙距工作員工對寬頻連接的需求。

在亞太區內，依靠私人網絡在家工作或經營業務的受訪者在香港佔48%，比台灣（34%）及南韓（27%）普遍，但卻較印度（56%）及新加坡（66%）少見。這對中小企尤為重要，因為與大型企業相比，中小企缺乏同等的資源及IT基礎建設。根據香港工業貿易署，中小企佔香港企業數量超過98%，約佔全港私營企業勞動力的45%。因此，寬頻將在中小企的增長及發展中發揮關鍵作用。

隨時隨地愈見普及，加上員工愈來愈意識到安全和保障，以及速度和可靠度對於混合工作的重要性，調查亦發現65%全天候遙距工作及58%混合工作的香港受訪者，願意支付額外費用，以確保擁有更安全的網絡連接。此外，76%香港受訪者深信取得快速和可靠的互聯網，對未來的經濟發展以及對受過良好教育的人口是重要的。而73%的受訪者表示，不論身處何方，每個人都應該能夠安全地連接到快速和可靠的互聯網。

調查亦預計了未來12個月家用寬頻的使用模式，60%香港員工預計他們在未來一年的互聯網使用量會增加或保持不變。有趣的是，油尖旺區在這方面的比例最高（71%），而中西區的比例則最低（46%）。

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調查中的數據強調了對數碼鴻溝的擔憂：69%香港受訪者表示，能夠獲得負擔得起且可靠的寬頻將成為大眾面臨的主要問題，因為連接對於獲得工作和教育機會變得更加重要。接近一半受訪者（48%） 表示，由於寬頻連接不可靠，他們在圍封期間無法獲得在線醫療預約、在線教育、社會關懷及基礎服務等關鍵服務，而這個情況已經相比新加坡（66%）和南韓（64%）較為好。

另外，72%本地受訪者則希望看到政府加快計劃，以確保每個人都能使用快速和可靠的網絡。政府可以制定寬頻政策和計劃，以鼓勵競爭、推動互聯網投資以及擴大覆蓋。僱主可以採用適合其混合工作模式的科技來支援他們的員工團隊。服務供應商可以與政府合作，制定方案，解決未獲得服務或所獲服務不足的用戶的需求，並採用新的聯網方式，為「 未來互聯網」提供動力，滿足需求。

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責任編輯：嚴浩文