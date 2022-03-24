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【物流運輸】埃及宣布調高蘇彝士運河過路費 恐拉升全球運費價格

環球政經 15:42 2022/03/24

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埃及近日宣布將調整蘇彝士運河過路費，有運輸業者認為，除蘇伊士運河外，巴拿馬運河也調漲過價格，因此有不少船公司發表通告指運費會上漲，成本壓力最後恐怕會轉嫁給貨主，並反映在運價上。

【俄烏局勢】俄羅斯擬推一系列措施 以應對制裁衝擊【下一頁

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

埃及蘇彝士運河管理局（SCA）宣布將對運輸石油和油品的油輪加收15%的一般過路費，比現行費用高5%，化學品運輸船和其他液態散裝船的加收過路費從10%漲到20%；乾散貨船加收10%，汽車和一般貨品船隻、重貨載運船、多用途船隻的加收過路費從7%漲到14%。漲價規定由自5月1日起生效，當局表示最後調幅仍然會視乎全球海運市況變化調整或取消。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

蘇伊士運河管理局指出，加收通行費主要是反映貿易量大幅成長，同時額外通行費收入亦會有助改善運河建設和服務。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）【下一頁

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記者：鄭日棱

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蘇彝士運河 經濟 運輸

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