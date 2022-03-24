【ET講股通】梁耀康：22000攻防（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

油價急飆，美股受壓，道指挫逾400點，港股今日承接外圍跌勢低開低走，低開151點，跌幅反覆擴大，收市跌208點，報21945點，失守二萬二，成交1500億元。騰訊 （00700） 績後跌逾半成，中移動 （00941） 績後逆市升3%，藥明生物 （02269） 一度再升逾8%。港股上演22000點攻防戰，後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：05 - 港股今日市況速覽 港股調整、恒指表現反覆

01：00 - 港股調整原因一：騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 累大市跌

01：45 - 港股調整原因二：融創中國 （01918） 大跌一成半累市 內房憂慮再現

02：57 - 港股調整原因三：美國證監會將微博（WB.US）列除牌名單 市場現震盪

03：57 - 港股調整原因四：美股下挫幅度大 港股調整算合理

04：21 - 港股下行壓力不大 22500點至22699點多熊證、恒指有望再上衝

05：33 - 港股如企穩二萬二之上 有望再上22500至23000點

07：29 - 騰訊 （00700） 業績遜預期 本土遊戲收入增長慢、廣告收入跌

12：39 - 騰訊 （00700） 下半年料有不錯反彈 首兩季是長綫吸納機會

15：25 - 騰訊 （00700） 經調整純利按年跌25%怎解讀？首季料有投資收益

17：47 - 騰訊 （00700） 3月底或第二季尾可考慮慢慢收集

18：27 - 潛力股推介：中移動 （00941）

21：52 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.2元買入 是否應該止賺？

23：17 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 上望多少？

24：33 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買入會否太高？派息吸引可看中長綫？

25：25 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 與油價的關聯有多高？油價每升1美元對股價有多利好？

30：22 - 港股收市市況速報 留意今晚中概股消息

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恒指全日跌208點，收報21945點，大市總成交1,500億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今天恒指低開後窄幅上落，呈爭持格局。

多重利淡 港股壓力未算太大

騰訊 （00700） 績後大跌，加上美團 （03690） 和阿里巴巴 （09988） 亦向下，大市出現調整是意料之內，惟跌幅仍算溫和。內房股亦是大市調整另一原因，融創中國 （01918） 面臨債務到期問題，股價急挫逾1成，令市場擔憂。此外，美國證監會（SEC）將微博 （09898） 列入除牌風險臨時名單，再加上隔夜美股下挫，遏抑港股今日表現。

若向上殺熊證 有機會抵22500點

在眾多負面因素下，港股下行壓力未算太大，初步在22000關口整固，呈待變格局。縱然科網股大跌，但恒指未算跌得太深，再加上在22500至22699點水平愈來愈多熊證，故恒指有機會在這水平爭持。恒指初步目標是反彈61.8%，即22446點，昨日一度十分接近此水平；若向上殺熊證，有機會抵達22500點，甚至23000點水平。不過，仍要看大市調整下行壓力有多大，因為公司業績難估， 且有內房隱患，也要今晚中概股表現。

騰訊業績方面，上季收入僅增8%，且盈利跌25%，遠遜市場預期。增值服務佔比不變，受各類監管影響，本土遊戲收入僅增長1%，網絡廣告收入亦跌13%。至於金融科技和企業服務業務，可算是今次業績亮點，收入按年升25%。遊戲和廣告業務估計上半年亦受壓，故騰訊暫時難有起色，令股價有壓力。市場對騰訊前景看法分歧，若想長綫投資，第一、二季會是買入機會，因為預期下半年有不俗反彈，國際遊戲業務相信會是未來拓展重點，且可留意投資收益。

在現時市況下，可留意中移動 （00941） ，業績不俗，且末期息增長38%，算是穩陣收息股，可以留意回調時買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰聯想、大唐新能源、中移動、F三星原油期︰立即觀看】

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