  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：22000攻防（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:40 2022/03/24

分享：

油價急飆，美股受壓，道指挫逾400點，港股今日承接外圍跌勢低開低走，低開151點，跌幅反覆擴大，收市跌208點，報21945點，失守二萬二，成交1500億元。騰訊 （00700） 績後跌逾半成，中移動 （00941） 績後逆市升3%，藥明生物 （02269） 一度再升逾8%。港股上演22000點攻防戰，後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：05 - 港股今日市況速覽    港股調整、恒指表現反覆
01：00 - 港股調整原因一：騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 累大市跌
01：45 - 港股調整原因二：融創中國 （01918） 大跌一成半累市    內房憂慮再現
02：57 - 港股調整原因三：美國證監會將微博（WB.US）列除牌名單    市場現震盪
03：57 - 港股調整原因四：美股下挫幅度大    港股調整算合理
04：21 - 港股下行壓力不大    22500點至22699點多熊證、恒指有望再上衝
05：33 - 港股如企穩二萬二之上   有望再上22500至23000點
07：29 - 騰訊 （00700） 業績遜預期    本土遊戲收入增長慢、廣告收入跌
12：39 - 騰訊 （00700） 下半年料有不錯反彈    首兩季是長綫吸納機會
15：25 - 騰訊 （00700） 經調整純利按年跌25%怎解讀？首季料有投資收益
17：47 - 騰訊 （00700） 3月底或第二季尾可考慮慢慢收集
18：27 - 潛力股推介：中移動 （00941）
21：52 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.2元買入    是否應該止賺？
23：17 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 上望多少？
24：33 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買入會否太高？派息吸引可看中長綫？
25：25 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 與油價的關聯有多高？油價每升1美元對股價有多利好？
30：22 - 港股收市市況速報    留意今晚中概股消息

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3211915

———————————————————————————————

恒指全日跌208點，收報21945點，大市總成交1,500億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今天恒指低開後窄幅上落，呈爭持格局。

多重利淡  港股壓力未算太大

騰訊 （00700） 績後大跌，加上美團 （03690） 和阿里巴巴 （09988） 亦向下，大市出現調整是意料之內，惟跌幅仍算溫和。內房股亦是大市調整另一原因，融創中國 （01918） 面臨債務到期問題，股價急挫逾1成，令市場擔憂。此外，美國證監會（SEC）將微博 （09898） 列入除牌風險臨時名單，再加上隔夜美股下挫，遏抑港股今日表現。

若向上殺熊證　有機會抵22500點
在眾多負面因素下，港股下行壓力未算太大，初步在22000關口整固，呈待變格局。縱然科網股大跌，但恒指未算跌得太深，再加上在22500至22699點水平愈來愈多熊證，故恒指有機會在這水平爭持。恒指初步目標是反彈61.8%，即22446點，昨日一度十分接近此水平；若向上殺熊證，有機會抵達22500點，甚至23000點水平。不過，仍要看大市調整下行壓力有多大，因為公司業績難估， 且有內房隱患，也要今晚中概股表現。

騰訊業績方面，上季收入僅增8%，且盈利跌25%，遠遜市場預期。增值服務佔比不變，受各類監管影響，本土遊戲收入僅增長1%，網絡廣告收入亦跌13%。至於金融科技和企業服務業務，可算是今次業績亮點，收入按年升25%。遊戲和廣告業務估計上半年亦受壓，故騰訊暫時難有起色，令股價有壓力。市場對騰訊前景看法分歧，若想長綫投資，第一、二季會是買入機會，因為預期下半年有不俗反彈，國際遊戲業務相信會是未來拓展重點，且可留意投資收益。

在現時市況下，可留意中移動 （00941） ，業績不俗，且末期息增長38%，算是穩陣收息股，可以留意回調時買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰聯想、大唐新能源、中移動、F三星原油期︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊  即睇《ET財智Talk》*

*港股、美股追貨防守策略如何，黃耀宗於《ET開市直擊》為你分析*

欄名 : ET講股通

相關文章

恒指假突破死貓彈？ 港股短、中綫技術分析
今日
恒指假突破死貓彈？ 港股短、中綫技術分析
中移動（00941）增派息提升股東回報 裂口高開逆市升
今日
中移動（00941）增派息提升股東回報 裂口高開逆市升
騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑
今日
騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑
小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
今日
小米1810回購憧憬炒幾耐？中綫要轉勢睇實呢個價位
美團（03690）明公布業績無憧憬？ ATM資金流揀邊隻？
今日
美團（03690）明公布業績無憧憬？ ATM資金流揀邊隻？

你可能感興趣

恒指假突破死貓彈？ 港股短、中綫技術分析
今日 12:06
恒指假突破死貓彈？ 港股短、中綫技術分析
中移動（00941）增派息提升股東回報 裂口高開逆市升
今日 13:09
中移動（00941）增派息提升股東回報 裂口高開逆市升
騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑
今日 12:57
騰訊700挫3%短綫反彈已完？未有回購、業績難成催化劑

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：輪流彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/23
【ET講股通】孫運喜：輪流彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：回購撑市（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/22
【ET講股通】梁耀康：回購撑市（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：等調整吼燃氣股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/21
【ET講股通】梁耀康：等調整吼燃氣股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：整固後再發力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/18
【ET講股通】梁耀康：整固後再發力（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：亢奮過後（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/17
【ET講股通】梁耀康：亢奮過後（附time code）（第二版︰加入文字內容）
個股分析 市況分析 投資推介 市場動向 港股 恒生指數 業績公布 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 微博－SW（09898）

上一篇文章

【業績｜物流地產股】ESR去年多賺22%至約27.2億港元　不派息

下一篇文章

【SOHO中國】SOHO中國旗下15間物管公司遭罰共1.15億人幣　因涉向終端用戶加收電費等　去年業績轉蝕1.3億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】騰訊ADR跌3.7%　夜期跌114點（不斷更新）
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【騰訊700業績】騰訊上季收入增8%　經調整溢利248.8億人幣　同遜預期　業績前曾倒跌
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款